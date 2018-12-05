〈區塊鏈大應用〉俄羅斯知識產權法院運用區塊鏈技術 存儲版權數據

據俄媒報導，致力於審判知識產權案件的俄羅斯法院，已成功進行了運用區塊鏈技術存儲版權數據的系統平台測試。俄羅斯主要通訊社 TASS 在 12 月 3 日星期一寫道，該技術據報導首次在俄羅斯司法區使用。

法院將特定版權數據記錄到於區塊鏈中，測試內容也包括特定版權記錄權利持有人的變更。法院發言人表示所有版權記錄的變更預計在未來五年內皆能記錄在區塊鏈當中，並表示對結果印象深刻。

法院的一名代表 Ludmila Novoselova 認為，法院將來會繼續使用區塊鏈技術。事實上，Novoselova 也設想未來所有法律相關數據都將能進行數位化，糾紛也能更好的解決。

這項區塊鏈解決方案由總部位於俄羅斯的新創 IPChain 所提供，該公司專注於提供有效的區塊鏈解決方案，以解決行政問題，特別是知識產權相關問題。

IPChai 所創建的區塊鏈解決方案目前已被用於管理俄羅斯、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦地區的版權數據、專利權和其他知識產權問題，這些國家的政府皆認為知識產權管理系統的效率有所提高。

IPChain 總裁 Andrey Krichevsky 表示，區塊鏈的使用是俄羅斯司法系統一項「明確的突破」。Krichevsky 認為，在未來區塊鏈技術也有助於提高版權市場的互操作性，使所有知識產權數據即時更新且不能輕易被更改。

將區塊鏈技術運用在知識產權管理，您使用者可以檢查記錄以確定何人何時更改了特定條目。同時也可以防止版權爭議的情況，為特定版權所有者提供驗證。