〈日MLCC廠擴產〉車用電子帶動需求增 村田、京瓷砸大錢擴產

日本被動元件廠看好車用電子發展，將帶動 MLCC 需求提升，除了龍頭村田製作所 (Murata) 宣布擴產外，根據外媒報導，日廠京瓷也擬規畫斥資 60 億日元 (約新台幣 16.5 億元)，於鹿兒島擴建 MLCC 新廠。

根據日媒日刊工業報導，京瓷看好電動車、自動駕駛，以及智慧型手機等應用，將帶動 MLCC 需求持穩成長，公司也開始研擬擴廠計畫，據悉將廠址將選在鹿兒島，投資金額上看 60 億日圓。

此外，村田會長兼社長村田恒夫 16 日接受路透社採訪時表示，目前陷入嚴重缺貨的 MLCC 在今後 2 年間恐將持續呈現供需緊繃狀態，村田近年來以每年增產 10% 的速度擴增 MLCC 產能、而明年度預估也將以同樣的規模增產。

村田恒夫指出，現在一台車輛搭載的 MLCC 數量已從 1000-3000 顆增加至 5000 顆甚或最高級的達到約 1 萬顆的水準，也看好今後來自電動車 (EV) 的需求將進一步擴大。

村田也於 15 日公告，擬擴大岡山縣瀨戶內市子公司岡山村田製作所的生產規模，計畫在今年 11 月起興建新棟生產大樓，預定明年 10 月完工，建物加上生產設備總投資額約 100 億日圓 (約新台幣 27.5 億元)。

目前亞洲 MLCC 廠商除了村田製作所跟京瓷外，日廠還有太陽誘電 (Taiyo Yuden)、KEMET、AVX、TDK 等，韓國則有 SEMCO、台灣廠商方面則有國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等。