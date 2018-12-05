中裕愛滋病新藥肌肉注射劑美、歐認證中 最快2020貢獻營收

中裕新藥 (4147-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，說明營運概況，董事長張念原表示，旗下抗愛滋病新藥 TROGARZO(TB-355)靜脈注射型已取得美國 FDA 藥證，接下來還有 TROGARZO 肌肉注射劑型正在美國與歐洲認證中，預計通過認證後可望進入歐洲，最快 2020 年可以開賣並挹注營收。

張念原說明，在美上市的愛滋病新藥 Trogarzo，繼日前被納入聯邦愛滋病用藥指南後，更進一步取得 J-Code，將於明年 1 月 1 號生效，並正式納入美國公私醫藥保健制度；使用 J-Code 是美國公私醫藥保健制度的標準作業流程中重要的一環，取得 J-Code 對 Trogarzo 的行銷，將有非常大的助益。

張念原坦言，接下來適逢傳統假期，病患與醫生對於新藥的使用意願都會降低，因此第 4 季與明年第 1 季景氣不會太樂觀；但長期來看目標還是相當明確，未來希望可做到全球市場 5 億美元的目標。

在藥證進度上，目前 TROGARZO 肌肉注射劑型，正與 FDA 溝通安排小型臨床實驗，預期明年中有機會拿到藥證；而歐洲方面，則必須按照 EMA 的流程進行，估計 2019 年中才能取得歐洲藥證，2020 年正式開賣。

中裕目前有無錫廠與竹北廠，但因無錫廠規模較小，加上運作上有些問題尚待釐清，大部分產能還是在竹北廠生產，只是因竹北廠尚未查廠認證，在等待認證期間，各項研發營運費用還是照常運行，張念原指出，對毛利率無法轉正也有一定的影響。

中裕 TROGARZO 是近 10 年來第一個愛滋病新藥，張念原強調，目前依照美國上市後每個月使用人數持續增加來看，成效頗豐，預期第 4 季使用病患數將隨著保險滲透率提升，比起 9 月時的 300-350 人，增加至 450-500 人。