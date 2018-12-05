宏碁智通與交通局推出路邊停車「自助計費」 中永和首上線

宏碁 (2353-TW) 子公司宏碁智通宣布，與新北市政府交通局合作推出路邊停車「自助計費」，明 (6) 日將於新北市中和、永和兩區首先上線。

只要民眾透過手機 App「停車大聲公」尋找車位，便能以分鐘計算停放時間，目前預計共有 3000 格自助計費路邊停車格格位上線。

新北市交通局表示，現行路邊停車由收費員巡邏開單，開單時間以半小時為單位，未滿半小時仍以半小時計費，常讓臨停民眾對於計費規則感到困擾；加上開單後，民眾有可能忘了繳費被催繳加收罰金，產生許多不便。為因應此狀況，「自助計費」方案改以 1 分鐘為計費單位，依當地原來停車費率計算，預計比現行開單制度省約 10% 至 20% 停車費，之後也能使用 App 自動繳費，省去忘記繳費的狀況。

宏碁智通總經理游明豐指出，「停車大聲公」以用戶需求為出發，持續改進使用者體驗，目前停車大聲公 App 已能自動扣繳新北市全區路邊停車費，車主不需要為了使用自助計費功能，再去下載新的 App。

目前自助計費首先推行於中和、永和兩區，採取自助計費與人工開單將雙軌並行，民眾如果自行計費，離開停車格後忘記結束計費，現場人工開單的巡查人員仍會協助稽查與更正開單資訊，未來交通局也不排除將自助計費方案推展到新北全市。