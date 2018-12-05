◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月05日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 8358 金居 755 -180 3264 欣銓 -870 -811 8069 元太 504 1296 3105 穩懋 -808 1144 3317 尼克森 397 278 6127 九豪 -753 -198 6147 頎邦 279 1725 5483 中美晶 -711 -5104 3260 威剛 257 93 5347 世界 -609 334 3234 光環 217 353 6488 環球晶 -351 352 3563 牧德 190 370 6173 信昌電 -328 15 1795 美時 178 1414 739711 VHQ元大83購01 -281 0 8415 大國鋼 178 1445 5299 杰力 -250 -29 4728 雙美 112 859 6462 神盾 -240 171 4712 南璋 109 110 6244 茂迪 -222 297 6180 橘子 106 2395 4947 昂寶-KY -209 -763 4123 晟德 102 -319 5425 台半 -203 -537 739694 VHQ中信84購01 85 0 2641 正德 -201 581 4721 美琪瑪 81 -80 6182 合晶 -197 4876 3324 雙鴻 79 1105 6274 台燿 -180 -652 8436 大江 77 151 3527 聚積 -155 -89 6170 統振 77 12 5371 中光電 -152 -2401 3360 尚立 76 -66 8086 宏捷科 -152 -1452 4113 聯上 76 28 4714 永捷 -148 -478 1586 和勤 75 412 3567 逸昌 -142 -96 3289 宜特 62 26 006201 1元大富櫃50 -134 0 8299 群聯 60 1053 3141 晶宏 -133 466 8038 長園科 58 95 5317 凱美 -119 -240 6426 統新 56 40 4736 泰博 -115 214 3227 原相 53 31 6223 旺矽 -112 -100 3455 由田 53 211 4147 中裕 -110 -524 3499 環天科 46 43 6266 泰詠 -105 -535 8933 愛地雅 46 -333 6435 大中 -102 25 3438 類比科 45 39 3114 好德 -100 -314 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股