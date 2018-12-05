創意啃AI、5G商機 明年NRE表現看增 估年增2-3成

IC 設計創意 (3443-TW) 總經理陳超乾今 (5) 日指出，明年 NRE 業務展望正向，營收可望年增 2-3 成，其中主要動能來自於人工智慧、5G 與網路相關產品，推升明年營運可持續成長。

陳超乾表示，今年景氣較年初看的時候有些微差距，但創意今年營運仍不錯，穩定向上成長，前 11 月營收為 124.78 億元，超越去年 121.6 億元，年增 14.2%。法人預期，創意今年營收，可望較去年成長 12-13%

陳超乾強調，目前半導體產業庫存水位偏高，最快明年二、三季可望逐步消化完畢，而市場高度關心的美中貿易戰，近期緊張態勢也較為舒緩，但仍需觀察後續的狀態。

就明年而言，陳超乾強調，明年創意整體仍正向，其中比特幣價格下滑，影響產品需求，不過創意未將其視為主要產品，因此對營運影響有限，隨著 5G 需求帶動，明年網通相關產品出貨也將持續成長，帶動營收上揚。

他認為，創意明年整體來看，其中 NRE 受惠網路、5G 與人工智慧帶動，營收將較今年成長 2-3 成，帶動整體營運成長。

至於量產 (ASIC) 產品營收，明年公司將以網通與消費性電子產品為主力，此外創意布局人工智慧，也可望逐步見到成果。