〈大立光營收疲軟〉11月營收40億元 7個月以來新低 全年恐較去年衰退

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57%，低於法人預期；大立光表示，目前客戶端拉貨狀況仍顯疲弱，12 月營收預期恐還將較 11 月下滑，而前 11 月營收年減 3.17%，全年恐較去年衰退。

從大立光營收來看，今年 9 月 55.17 億元已是今年最高，今年前 11 月營收 467.21 億元，較去年同期衰退 3.17%，由此研判，大立光 2018 年營收，確定將較去年衰退。

而大立光 11 月業績下滑，也代表整體產能利用率同步下降，但大立光強調，新設備進駐仍依進度進行。

大立光 11 月出貨產品中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 60-70%，800 萬畫素產品占比 10-20%，200 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 10-20%。其中 1000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，反而較 9 月上升約 10 個百分點，顯示 11 月營收下滑，主要是客戶端拉貨力道疲弱影響。

大立光 10 月、11 月營收連續走跌，證券分析師張陳浩指出，大立光產能利用下滑，恐使毛利率也同步修正，進而影響第 4 季獲利表現。

大立光第 3 季營收 163.34 億元，創單季歷史次高，季增 32.8%、年增 9.5%，毛利率 71.34%，季增 2.73 個百分點、年增 3.4 個百分點，營益率 62.56%，季增 3.21 個百分點、年增 3.63 個百分點，稅後純益 83.71 億元，季增 51.2%、年增 7.7%，每股純益 62.41 元。

累計大立光前 3 季營收 375.07 億元，年增 1%，毛利率 68.55%，年增 0.17 個百分點，營益率 59.2%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 178.92 億元，年增 3%，每股純益來到 133.38 元。