勇於危機入市 台灣3成以上投資人在股市下跌時仍逆勢加碼股票

無懼股市跌跌不休，台灣人其實更勇於「危機入市」，根據調查結果，台灣投資人在股市下跌時逆勢加碼股票比重高居亞洲與全球市場，31% 的受訪台灣投資人選擇加碼投資股票，高於亞洲平均 26% 與全球的 19%，而選擇「無作為」的比例僅 18%，明顯低於亞洲平均的 24% 及全球的 39%。

而就專業投資人來看，在全球主要區域當中，亞洲投資人最具危機入市的行動力，亞洲排名前五名的國家中，台灣排名第二，僅次於新加坡，調查發現，新加坡專業投資人會在股市下跌時加碼的比例為 36%，台灣則以 34% 緊追在後，高於日本及印度印尼等國家。

施羅德收益解決方案部門主管 Rupert Rucker 認為，承擔更多風險才有機會創造更豐厚的報酬，這是投資上必然的法則，但他也提醒，投資人必須拉長當前的投資期間，才有機會等待到資產跌價的回升、進而享有投資果實。

在投資行為上，和全球投資人相比，國人更傾向選擇主動型投資，在專業投資人的投資組合當中，主動型投資的比例達 44.3%，略高於亞洲 (43.1%) 及全球平均 (42.0%)，被動型投資的比例 (33.2%) 則低於亞洲 (34.6%) 及全球平均 (36.5%)。可見在台灣當中，即使是更具備專業知識的投資人，也傾向選擇可信賴的經理人為其投資掌舵。

至於專業經理人又該具備怎樣的條件？調查發現，國人最重視業者是否有優

良信譽、能否為其提供長期穩定報酬，至於手續費、管理費等「費用」，反而排名最末。

調查同時指出，國人投資動機主要是：「想擁有舒適的退休生活 (8.4)」、「擁有富裕的生活 (8.1)」及「不用工作而能擁有財務自主 (8.1)」；調查也顯示，市場波動加劇、通膨威脅逼近，是國人面對當前投資的最大擔憂，至於因應方式，最高比例 (52%) 為採取多元資產投資策略，其次為投資各類債券的多元債 (30%) 策略、以及加碼股票 (26%)。

施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，本次調查結果發現，國人投資積極度比其他國家高，而投資人對市場波動有相當程度的認識，且其採取對策也相對靈活。

謝誠晃認為，對投資人來說，多元資產及多元債是因應不確定市場環境下的不錯選擇；至於對資產管理業而言，未來要滿足投資人需求，不僅要提升跨資產類別及市場的專業度，也要充分跟客戶溝通，才能因應其不同階段的投資目標，提供客製化的投資解決方案。