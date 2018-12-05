出口動能趨緩 中研院估明年台灣GDP 2.45%較今年低

中央研究院經濟研究所今 (5) 日發布最新台灣經濟預測，將今年台灣經濟成長率 (GDP) 微幅下修 0.01 個百分點至 2.64%，而明年 GDP 進一步下滑至 2.45%，主要是因全球經濟前景仍受到貿易戰紛擾衝擊，再加上中國需求放緩，美國減稅政策效應遞減，以及金融情勢轉趨緊縮等不利因素影響，使明年出口成長較今年下滑。

中研院經濟研究所研究員周雨田表示，貿易戰使全球經濟成長動能趨緩，未來 90 天美中能否完成談判，有待中國能否提出讓美國滿意的答案，「我覺得是不太容易」。

周雨田說明，全球經濟隨著下行風險逐一實現，影響成長力道，進入 2019 年後，全球經濟成長動能恐較今年再趨緩。

其中，在民間消費部分，因前 10 月的批發、零售及餐飲業營業總額年增率為 4.30%，累計金額表現仍高於歷年同期，加上年底為傳統消費旺季，維持內需的基本動能，中研院預估全年實質民間消費成長率為 2.16%，而明年因基本工資調漲有助消費溫和成長，估計明年全年實質民間消費成長率為 2.26%。

民間投資方面，政府目前仍積極排除投資障礙、推動前瞻基礎建設，並研擬臺商回流專案，同時，選後核能電廠延役議題的進展，是企業評估整體產業環境的有利因素，因此，中研院預期實質民間投資年成長率將由今年的 3.17% 成長至明年的 4.31%。

另一方面，隨著政府積極招商，以及促進民間參與公共建設，有助於政府及國公營事業投資的持續擴大，預估實質固定資本形成年增率由今年的 3.61% 成長至明的 5.39%。

對外貿易部分，中研院預估全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為 3.55%、4.81%，不過，明年出口動能顯然是壓抑經濟成長的主要因素，中研院指出，由於貿易戰連鎖效應持續，以及中國經濟成長力道趨緩，恐將使明年全年實質商品和服務的輸出與輸入成長率分別下滑至 3.11%、3.01%。

觀察主要智庫對明年台灣 GDP 的預測，中經院估僅 2.18%，台經院估 2.2%、主計總處估 2.41%，而元大寶華和中研院預估均為 2.45% 相對樂觀。