商研院估明年Q1景氣續降 看貿易戰反是台商回流絕佳時機

商業發展研究院今 (5) 日發表「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」預測，認為明年第 1 季台灣商業服務業景氣將持續波動向下，至 4 月才有止跌可能，商研院更強調，美中貿易戰轉單效應「天機難逢」，後續景氣復甦的寄望在於台商回流對民間投資的挹注，也是解決經濟問題的大好時機。

商研院指出，主計總處第 3 季的 GDP 資料公布後，加上 10 月股災及其後續影響，各指標轉壞情形擴散，僅實質民間固定資本形成持續上升，顯見政府數位經濟等相關新產業政策，以及在美中貿易戰轉單效果激盪下，台商回流對民間投資的增進，是可力挽復甦的唯一寄望。

商研院進一步說明，服務業領先指標實際值於 3 月觸頂後，隨即呈現下降趨勢，至 11 月已下降了 8 個月，顯示台灣商業服務業的景氣走勢正遲緩向下，未來仍波動不穩。

其中，領先指標中表現較差的仍在就業面，而服務業貿易收支在 9 月已回跌至去年 9 月水準，第 3 季起運輸倉儲也開始不支下降，僅剩一向波動不穩的民間實質固定資本形成繼續上升，扮演著中流砥柱的角色，惟力道尚無不足以彌補整體下滑態勢。

商研院強調，美中貿易戰轉單效應「天機難逢」，台灣不缺資金、人才和技術，先進國家與新興國家都看好台灣潛力，應是解決經濟問題的大好時機。