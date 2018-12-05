蘋果認證第三方USB-C轉Lightning線 將於明年二月上市

據消息來源顯示，蘋果 (AAPL-US) 開始允許第三方製造商生產蘋果的 USB-C 轉 Lightning 線，最早可能在 2019 年 2 月份在市場上開始銷售。

上週在 11 月底，蘋果向製造商成員通報了 Made for iPhone(MFi) 許可計劃，現在開始允許製造商生產用於充電和同步的 USB-C 轉 Lightning 線，成員可以開始訂購所需的 Lightning 連接器。與標準的 USB-A 轉 Lightning 線相比，新的 USB-C 轉 Lightning 電纜需要新的 Lightning 連接器，以支持 18W 的快速充電功能。

蘋果允許製造商訂購所需的 Lightning 連接器 (圖: macrumors)

蘋果以每個 2.88 美元的價格向符合條件的硬體製造商販售新的 Lightning 連接器 C94 Lightning Connector，預計運輸時間為 6 週，意味著產品最早可能會在 2 月份上市。

Lightning 連接每個售價 2.88 美元 (圖: macrumors)

參加 Made for iPhone 計劃的第三方配件製造商，如 Anker、Aukey、Belkin 和 Incipio，可望在 1 月中旬之前獲得 MFi 認證的 USB-C 轉 Lightning 線所需的零組件，並開始生產製造。一些製造商在今年早些時候被告知蘋果計劃推出第三方 USB-C 轉 Lightning 線。然而，廠商似乎尚不清楚實際上何時能夠開始進行。

蘋果是目前唯一銷售 Lightning 轉 USB-C 線的零售商，任何想為 iPhone 進行快速充電，或者希望 iPad 充電更快的使用者都需要用到蘋果的 USB-C 轉 Lightning 線。一公尺長的 USB-C 轉 Lightning 線售價為 19 美元，兩公尺長的售價為 35 美元。

第三方製造商開始販售 USB-C 轉 Lightning 線最大的優勢在於，許多產品可能將比蘋果生產的產品便宜得多，同時仍然符合 Made for iPhone 計劃中蘋果所認證的性能標準。此外，許多第三方廠商也可能推出更耐用的設計產品，例如 USB-C 轉 Lightning 編織線。