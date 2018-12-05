阿里打貪腐 優酷原總裁楊偉東遭警方調查

阿里巴巴旗下大文娛集團 4 日披露，優酷原總裁楊偉東因「經濟問題」，正在配合警方調查，阿里影業董事長樊路遠將兼任優酷總裁。

陸媒透露，此次對楊偉東的調查據傳至少已持續月餘，所謂「經濟問題」涉案金額可能逾億，主要問題出在綜藝收支往來方面。從 2018 年開始，網路綜藝業務一直是由楊偉東直接管理。

阿里巴巴集團表示，一切信息以警方披露為準。一直以來阿里對原則問題絕不妥協，在貪腐問題上絕不手軟。

據媒體引述知情人士發言指出，幾個月前，一個包含 40 多人的優酷團隊中的 10 人被警方帶走調查。這支團隊主要從事的工作是網路電影的投資、廣告植入以及網路推廣和網路院線排播等。

楊偉東在 2013 年加入土豆網，隨著優酷和土豆的合併，土豆網創始人王微的退出，阿里大文娛板塊完成數次人事調整，現年 44 歲的楊偉東權力逐步擴大，成為優酷的掌舵者。2015 年 11 月，阿里巴巴宣布收購計劃後，楊偉東與此前分管優酷的魏明分任聯席總裁。

2016 年 4 月，阿里巴巴徹底完成收購、對架構先後兩次調整，楊偉東出任合一集團總裁。之後，楊偉東開始向阿里巴巴集團 CEO 張勇匯報，2017 年 11 月，成為首任輪值總裁。

對阿里巴巴來說，大文娛業務一直不是核心盈利部門，甚至是需要持續燒錢的業務部門。大文娛行業只有兩個業務賺錢，分別是遊戲和短視頻。阿里巴巴動漫、文學和遊戲並未發展起來。

互聯網公司反腐為何會在今冬集中爆發？互聯網分析師唐欣表示，大多數互聯網公司成立的時間比較短，企業內控相對比較薄弱。不過 BAT 等大公司有足夠的資源來投入到企業內控的建設上，企業管理的經驗也更為豐富，因此內審也更為嚴格。

唐欣表示，互聯網公司在調查腐敗上也具有一定的優勢。因為很多業務都有運營數據為佐證，通過對數據的分析可以對腐敗的可能性有一個判斷。