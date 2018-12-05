中國11月財新服務業PMI寫5個月新高 遠勝預期

財新 / Markit 聯合公布，中國 11 月服務業採購經理指數 (PMI) 上升 3 個百分點至 53.8，較 10 月回升 3 個百分點，來到 5 個月高點，遠勝預期的 50.8。

服務業擴張，製造業 PMI 小幅回升，使得 11 月財新中國綜合 PMI 錄得 51.9，較 10 月的 28 個月低點回升 1.4 個百分點。

黑：財新綜合 PMI 灰：財新服務業 PMI 黃：財新製造業 PMI 圖片來源：IHS Markit、Caixin

這項統計與中國統計局所發布的 PMI 不完全一致。中國國家統計局所公布的 11 月服務業商務活動指數為 52.4，高於 10 月 0.3 個百分點；綜合 PMI 則下降 0.3 個百分點至 52.8。

（註：財新 Markit PMI 主要統計的樣本數為中國中、小型企業，與中國官方 PMI 主要統計國企與大型企業的樣本數，並不相同。）

智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生表示，綜合 PMI 指數的回升，表明中國經濟下行壓力有所緩解。新訂單指數升至 5 個月高位，而新出口訂單指數回落，這反映出經濟活動復甦主要受益於需求改善，內需可能在其中扮演關鍵角色。

數據顯示，11 月服務業新訂單增速擺脫 10 月的增長停滯狀態，出現小幅上升，增速創五個月以來最高，但仍低於歷史均值。

雖然市況轉強、新項目開工等預期因素對企業的信心構成支撐，但客戶需求疲弱和競爭激烈，令企業感到擔心。