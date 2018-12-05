中國11月財新服務業PMI寫5個月新高 遠勝預期

財新 / Markit 聯合公布，中國 11 月服務業採購經理指數 (PMI) 上升 3 個百分點至 53.8，較 10 月回升 3 個百分點，來到 5 個月高點，遠勝預期的 50.8。
服務業擴張，製造業 PMI 小幅回升，使得 11 月財新中國綜合 PMI 錄得 51.9，較 10 月的 28 個月低點回升 1.4 個百分點。
這項統計與中國統計局所發布的 PMI 不完全一致。中國國家統計局所公布的 11 月服務業商務活動指數為 52.4，高於 10 月 0.3 個百分點；綜合 PMI 則下降 0.3 個百分點至 52.8。
（註：財新 Markit PMI 主要統計的樣本數為中國中、小型企業，與中國官方 PMI 主要統計國企與大型企業的樣本數，並不相同。）
智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生表示，綜合 PMI 指數的回升，表明中國經濟下行壓力有所緩解。新訂單指數升至 5 個月高位，而新出口訂單指數回落，這反映出經濟活動復甦主要受益於需求改善，內需可能在其中扮演關鍵角色。
數據顯示，11 月服務業新訂單增速擺脫 10 月的增長停滯狀態，出現小幅上升，增速創五個月以來最高，但仍低於歷史均值。
雖然市況轉強、新項目開工等預期因素對企業的信心構成支撐，但客戶需求疲弱和競爭激烈，令企業感到擔心。