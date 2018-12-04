腎臟科醫師早餐必吃6好食，早餐店真相揭密6地雷別碰

文／早安健康編輯部

每天的早餐都吃什麼呢？身體休息了一整晚，隔天很需要靠早餐提供足夠能量，喚醒身體器官的運作。只是早餐選擇五花八門，究竟該怎麼吃才對身體好？又有什麼地雷需要睜大眼睛好好觀察？一起來看看專業醫師的早餐怎麼吃！腎臟科醫師江守山與我們分享自己每天的早餐，同時也點出了國人的早餐飲食習慣暗藏什麼健康危機。

江醫師的早餐怎麼吃？

一定有一種飲品

江守山醫師分享，自己早餐一定會有一個飲品，常常是無糖豆漿、芝麻糊，或加入綜合堅果及煮熟的蔬菜打成飲品。

一把堅果

如果不把堅果加入飲品中，江守山醫師就會吃一把堅果。他說明，一天一把堅果可以保護心臟，尤其是核桃能夠降低一半以上的心臟病機率。

一片 80％以上的黑巧克力

江守山醫師說，黑巧克力被發現能控血壓、維持大腦運作，養生之餘也能享受生活。

一顆蛋

江守山醫師指出，雞蛋是完全營養，而且可以做多種變化，包括水煮蛋、溫泉蛋、煎蛋等都可以。偶爾想吃一點澱粉，還能做成蛋餅。他說明，根據中國北京大學公衛院的研究指出，吃蛋的華人心肌梗塞及中風的機率都比較低，已不再被認為是造成心血管疾病的危險因子，反而是有保護作用。

對於雞蛋，江守山醫師也提醒大家：「不要再用顏色辨別營養。」很多人會認為，蛋黃要呈現橘紅色才代表營養價值較高，但很多時候其實都是添加了很多人工色素。

一份水果

「這樣才能達到一天七蔬果的標準。」江守山醫師指出，若是早餐不吃水果的話，要達到一天七蔬果是有困難的。

一杯生酮咖啡

正常咖啡加入椰子油，可以提供好的中性脂肪。江守山醫師引研究表示，咖啡對於維持大腦的心智能力及降低總死亡率皆有幫助。

國人的早餐飲食習慣有什麼問題？

黑心蛋液

「很大的問題是壞掉的蛋液，」江守山醫師表示，今年二月與八月就各發生一次，蛋商爆出回收腐爛雞蛋製成蛋液販賣的新聞。腐爛雞蛋有臭味，就需要加上二氧化氯去腥、加防腐劑及鹽巴防腐等等，因此液體蛋有很多問題。他提醒，若買早餐時看到店家是直接用蛋液，而非現打雞蛋，就要特別注意。

過度追求便宜

江守山醫師表示，太便宜的早餐用的醬油是「化學水解醬油」；火腿是「澱粉」加上「硝酸鹽」及「色料」製成；甚至連起司都不是真正的起司。他強調，如果過度要求價格，有時候對健康的風險就非常大。

「甚至連花生醬都有人是拿發霉的麵包邊與花生一起做出來的。」江守山醫師說，要降低價格，最簡單的方式就是拿不要錢的東西填塞。

學會辨識真食物

江守山醫師表示，以東亞地區來看，台灣人早餐的外食比例很高，韓國及日本人現在幾乎都還是在家吃早餐。「既然已經變成一種國民的時尚，還是希望大家能稍微講究早餐的品質。」

江守山醫師強調，學會辨識食物很重要，例如：學會判斷真正用肉製成的肉鬆，與用豆粉製成的肉鬆有什麼差別？這些吃起來都是會有感覺的。他再舉醬油為例子說道，真正的醬油聞得到豆香味，若是我們只一味地認為「有鹹就好」，可能就只會一直吃到化學水解醬油。

來源：《早安健康》 2018 年 12 月

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