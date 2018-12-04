四家國銀10月踩到陸企地雷 大陸分行壞帳率暴增36倍

金管會今 (4) 日公布 10 月國銀逾放狀況，受到 4 家國銀大陸分行踩到陸企地雷影響，逾放飆升，使得國銀大陸分行 10 月的壞帳率，較 9 月一口氣暴增 36 倍達 0.72%，創下歷年次高紀錄。

大陸經濟放緩，彰銀、兆豐銀、中信銀和玉山銀大陸子行等 4 家國銀共同參貸一家中國開發商的放款聯貸案，該聯貸案總放款金額是 10.5 億元人民幣（約折合 47.25 億台幣），銀行局副局長王立群表示，其中 18.22 億台幣全列逾放，也使得 4 家國銀的逾放全數飆升。

這 4 家國銀中，兆豐銀參貸了 6.1 億元「踩到的雷最大」，彰銀則有 4.07 億元、玉山子行約 4.05 億元，中信銀則有 4 億元。

國銀大陸分行逾放比率，包括兆豐銀逾放比率 2.49%、彰銀 2.23% 、中信銀 1.05%，台銀則有 0.03%，使得國銀大陸分行平均逾放比率比起 9 月一口氣暴增 36 倍到 0.72%，創下歷年次高紀錄。

若不只看大陸分行而是看整體國銀統計，到 10 月底止，本國銀行放款總餘額 28 兆 3203 億元，較上月底增加 2201 億元；今年前 10 月新增放款達 1.26 兆，創下 2012 年以來同期（當年同期為 1.33 兆）最高。

10 月底，本國銀行逾期放款金額為 749 億元，較上月底 737 億元增加 12 億元，逾期放款比率則為 0.26%，與上月底相同。備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 520.78%，較上月底 524.84%，減少 4.06 個百分點。

金管會表示，將持續督促逾期放款相對較高的銀行採取積極作為，改善資產品質及財務結構。