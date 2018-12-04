永豐金：台股9200點以下是長線適宜進場價位

2018 年全球市場震盪，展望明年，永豐金 (2890-TW) 今 (4) 日表示，2019 年有兩個小心，兩個放心，要小心「景氣走緩、美元反轉」，兩個放心指的是「2019 沒有停滯性通膨、沒有金融危機」。對於台股，台股 9200 點以下的時間少於 15%，意味 9200 點以下的勝率是 85%，9200 點就是長線適宜進場價位。

永豐金表示，2019 年有兩個小心，要小心「景氣走緩、美元反轉」，景氣會逐年走弱，而下半年 ECB 貨幣政策正常化下勢必升息，美元的強勢恐將反轉。

兩個放心指的是「2019 沒有停滯性通膨、沒有金融危機」，有關停滯性通膨，永豐金的定義是「經濟成長率 <1%，通貨膨脹率> 4%」，由於景氣走緩，物價壓力不致急遽上揚，目前各界對美、歐、中、台明年的景氣預估皆 > 1%，通膨預估值最高只有 3.0%、2.1%、2.7%、2.2%，維持溫和的水準，因此，預期不致產生停滯性通膨。

在金融危機方面，永豐金表示，由於泰德利差目前只有 30 點左右，顯示美元沒有流動性問題，沒有金融恐慌。再由美國的房市來看，目前房貸違約率來到 14 年低的 4.63%，顯示房貸資產品質持續改善，總和其他指標整體來看，因此認為 2019 不會有金融危機。

聚焦到台股，股市多頭氣勢在 2018 年第四季戛然而止，市場一度陷入空頭恐慌，不過，永豐金表示，觀察過去二十餘年的歷史紀錄，台股價值線明顯站在十年線，亦即台股回到十年線，投資價值就會浮現，但唯有美國股市發生嚴重危機，例如網路泡沫與次貸金融海嘯，台股的價值線會被恐慌衝破。

永豐金進一步表示，再由總經數據與經濟情勢研判，2019 年全球經濟就數美國最蓬勃穩健，因此研判此次股市回檔修正近似於地區型經濟衰退調整，台股十年線可確保，風險有限，8500 點不會跌破。更進一步說，以近三年台股股價淨值比的發生機率來看，9200 點以下的時間少於 15%，意味 9200 點以下進場的勝率有 85%，同時 9200 點隱含 5% 的股息殖利率，無論是技術面選股或是價值型投資，9200 點就是長線適宜進場價位。

選股策略部分，永豐金表示，首先在長線有潛力的產業方面，新能源車無疑是最為明確的產業，由於都市空氣污染嚴重，新能源車已是各大車廠推動的共識，最快在三年內就有車廠要停產燃油車，轉向專攻新能源車，這方面的商機如何，研究員將有詳細的分析。

其次，在傳統產業方面，2019 年應該是進入景氣高原，普遍的成長不易看到，但是在特殊的發展方向，仍可見到蓬勃的商機，因此建議可選擇中國收成、南進台商等題材。

第三，在電子業方面，面對市場疲弱，應該放棄尋找大規模擴張、需求持續成長的榮景，轉而注意規格提升所帶來的需求，以及人類對於資料傳輸無止盡的膨脹，所應運而生的巨量傳輸及 5G 基站建設的相關產品。