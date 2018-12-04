三因素干擾 南亞科11月營收創13個月新低 同步下修Q4與全年目標

鉅亨網記者林薏茹 台北 2018年12月4號18點11分

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (4) 日公布 11 月合併營收 54.3 億元，由於美中貿易戰影響市場需求，加上關稅提高造成供應鏈調整，及 CPU 缺貨等因素，使單月銷貨量大減逾 1 成，整體營收月減 19.67%，年減 5.95%，創近 13 個月以來新低；前 11 個月累計營收 798.93 億元，年增 63.16%。且由於市況不佳，因此南亞科也同步下修第 4 季與全年位元銷售量，其中第 4 季季減幅恐逾 1 成，全年年增率降到 40%。

南亞科表示，11 月受到美中貿易戰影響市場需求，加上關稅提高造成供應鏈調整，及 CPU 缺貨等因素，使單月銷貨量減少約 14-16%，平均銷售單價月減 1-3%。

南亞科指出，原先預估第 4 季位元銷售量將與上季持平，但受到上述因素影響，將調整第 4 季位元銷售量、可能季減 14-16%，從整年表現來看，原先預期全年位元銷售量年增幅可達 48%，年增幅也將下修至約 40%。

展望第 4 季，南亞科總經理李培瑛 10 月中旬時曾表示，受到美中貿易戰與 CPU 短缺影響，第 4 季 DRAM 需求相對前半年保守，預期第 4 季平均銷售單價可能微幅下滑、約在 5% 上下，DRAM 市場長期走勢仍須密切觀察。