集保強化國際交流 順利申設亞太區集保組織工作小組

台灣集中保管結算所日前由董事長林修銘率團前往斯里蘭卡，參加第 22 屆亞太地區集保組織年會 (ACG22) 期間，並且正式提案申設投資人服務工作小組，在會員機構支持下成立，同時成為亞太地區集保組織「當然執行委員」。

集保在 2016 年當選亞太地區集保組織 (ACG) 執行委員後，為強化與國際集保機構合作交流，今 (2019) 年正式提案申設「投資人服務」工作小組。在超過 3 分之 2 出席會員機構支持下成立。

集保表示，此次提議設立「投資人服務」工作小組，吸引大多會員機構的認同，在近七成會員機構共 23 會員參與下，也成為六個工作小組中最多會員的小組，會員數幾為其他小組 2 倍，充分展現各會員機構對集保結算所近年創新業務推動的矚目。

集保表示，希望藉由本工作小組建立，與 ACG 會員分享集保在 B2B 與 B2B2C 業務發展方面以及在金融科技運用的經驗，了解 ACG 會員的意見及想法以作為未來業務規劃的參考。

集保董事長林修銘表示，集保結算所近年業務多元發展，希望能藉由此工作小組設立，促進與更多國家集保公司在投資人服務業務之運作、資訊交換以及跨國合作等方面之交流，分享彼此經驗，謀求共同利益，推動亞太地區集保組織業務共同發展。