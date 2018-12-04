天下2000大企業CEO調查 8成企業願調漲薪資 創6年新高

據《天下雜誌》最新 2000 大企業 CEO 調查結果顯示，受貿易戰衝突影響，7 成 5 企業家對全球景氣感到不樂觀，有 8 成 CEO 預期台灣經濟成長率將低於主計處推估，儘管如此，仍有超過 8 成的企業有意願調漲員工薪資，為 6 年來最高比例。

《天下雜誌》每年針對 1350 大製造業、650 大服務業、100 大金融業與國內 16 家金控 CEO 進行調查，從企業舵手的角度，為來年全球與台灣景氣進行預測。

調查結果發現，受中美貿易情勢干擾，台灣供應鏈已逐步撤離中國，受訪企業對中國的投資意願從 2011 年的 41.9%，大幅下滑至 17.7%。反向來看，有 18.4% 的企業對於在東南亞地區增加投資表示興趣，這也是該地區第 1 次超越中國，成為台商投資首選。

再進一步分析，台商投資轉向除了受新南向政策帶動外，中國勞動成本上升、兩岸關係變數以及環保條件趨嚴等問題，皆為驅使台商轉換投資環境的相關因素。

面對中美關係帶來的經濟動盪，7 成企業家對全球未來經濟持不樂觀態度，他們認為，川普貿易政策帶來的動盪是他們看壞景氣的首要原因。雖然川習會已就停止關稅協議達到共識，針對未來發展，仍需要持續觀望。

回到台灣，中美貿易情勢也打擊到企業對於國內景氣的信心。經調查發現，將近 8 成 5 的企業認為，明年台灣經濟成長率會低於主計處預期的 2.55%。不過仍有超過 8 成的企業表示有意願調漲員工薪資，創下 6 年來最高比例，為國內景氣預期帶來一絲曙光。