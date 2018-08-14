騰輝上半年EPS 3.27元 在CCL族群獲利僅次台燿3.47元

CCL 廠騰輝電子 (6672-TW) 今 (14) 日公布上半年財報，稅後純益 1.92 億元，每股純益 3.27 元，在上市櫃銅箔基板類股中，每股純益僅低於台燿 (6274-TW) 的 3.47 元，不過毛利率 24.04%，則稱霸上市櫃銅箔基板同業，展望下半年，騰輝看好傳統旺季推升業績的效應。

騰輝上半年營收 26.55 億元，年增 7.06%，毛利率 24.04%，年減 2.47 個百分點，稅後純益 1.92 億元，每股稅後純益 3.27 元，其中毛利率下滑，主要在原物料價格飆漲、工廠基層人力隨著招工不易致人事成本增加、上半年匯率波動造成 1 月虧損，所幸第 2 季新台幣對美元貶值、匯率持穩後開始獲利。

騰輝專注發展高毛利產品，今年上半年持續大幅成長，尤其是軍工、航太應用的聚醯亞胺薄膜 (PI) 及軟硬複合板使用的不流膠產品上，第 2 季隨散熱鋁基板仍持續維持高速成長，在營運上則保有高毛利水平與獲利利基。

騰輝針對 5G 雷達天線應用的碳氫高頻材料也有所著墨，相關網通建設產品在上半年推出後，已取得多家客戶認證及試產，預估將對營收、獲利有相當的挹注，同時也將成為未來成長引擎，下半年進入傳統旺季，營運狀態會更加轉暖。

騰輝 7 月營收 4.56 億元，創歷年同期新高，比 6 月增 7.04%，年增 16.81%；累計 1-7 月營收 31.11 億元，年增 8.39％。

騰輝近年積極調整產品結構，即使今年股本因現金增資膨脹，公司仍樂觀預期繳出營收、獲利優於去年亮麗的成績單，今年股東會已通過申請上市案，為下半年送件申請上市跨出重要步伐。

騰輝電子今天在興櫃的收盤價為 62.79 元，較昨日上漲 1.12 元。