【運達投顧】接下來個股空間會比指數大

◆盤勢分析



川習會後全球股市都出現多頭表態，但漲多也開始震盪，多頭尚未結束未來個股的表現會比指數的漲跌重要，原因分析如下:

1. 昨天美股大漲道瓊 + 1.1%、高科技股 + 1.5%、費半大漲 2.6%，道瓊站上季線高科技股站上年線費半站上季線，川習會利多雖讓美股大漲但是美股再往上將會遭遇今年的套牢區，預計未來美股偏震盪機會大，尤其美股這波的反彈已經高達 6% 以上，在技術面上只要道瓊月線守穩美股仍屬強勢整理，不會因為漲多短線的震盪而讓國際股市走空。

2. 台股昨天漲多後今天也稍有整理，由於選後台股大漲了 469 點約 4.8% 因此今天也出現漲多的整理，不過量價關係並未失控多頭仍可延續，就技術面來看目前季線位置在 10171 點，若以季線的成本來看還要等 15 個交易日季線的成本才會開始降低，但是 15 個交易日後季線一路往低成本扣抵會讓台股不只站穩季線還會讓季線有機會出現翻揚，可見季線不會是台股的壓力，目前指數已經突破 10 月中以來的頸線出現底部完成的現象，指數守穩頸線 10014 點月線也要開始翻揚，因此在月線走多的推升下台股這一波的多頭有機會延續到 12 月底，所以這一波的多方攻擊不會是短線。

3. 支撐台股續強的關鍵除了國際股市偏多外匯率也是重要的因素，美元在升息近尾聲的背景下近日已經快要跌破月線關卡，美中貿易戰受傷最重的人民幣連續兩天大升已經升值破季線快創兩個月的新高，新台幣匯率也維持升值的趨勢，若升破前高 30.64 新台幣還會有一波更快的升值走勢，可見目前全球資金正流入亞洲市場，加上每年農曆年前都是市場資金需求量大的時刻，每年一月份都是亞洲匯率升值更快的時刻，所以就匯率的表現來看沒有理由看空或看壞台股的走勢。

4. 外資昨天多單又站回到 4 萬口之上，新台幣的走升讓外資不致於會有偏空的操作，依照過往外資多單破 3 萬口才是指數走弱的訊號，但站上 4 萬口則是多方攻擊的表態，所以外資近日在台股漲多稍有整理時可觀察外資的期貨倉位變化，若是仍維持四萬口之上那麼這一波的多方攻勢就如同前幾天說明將會延續到 12/19 台指期結算，屆時指數拉高只要還沒暴量就有機會走到月底的摩台結算，尤其 12 月下旬因為法人作帳的關係個股的表現空間將會大於指數的發展。

5. 接下來一直到月底個股的表現將是重點，因為法人作帳勢必針對個股的部分會有明顯的拉抬，由於法人的績效評比主要是以大敗大盤為主，目前指數漲了約 5% 再往上漲法人會更努力的進場拉抬個股，所以月底作帳前個股的表現空間會比指數重要，目前多方指標如國巨穩懋玉晶光維持多頭趨勢代表法人持續作多的證據，接下來中低價股會有明顯的輪動，如之前提示的 5G：正文 4906、台揚 2314、台嘉碩 3221，近期還有高點可期，其它如 TPK3673、華晶科 3059、亞光 3019、乙盛 5243… 等量價未失控仍有續攻的機會，接下來我們會將漲多的個股逢高調節準備掌握下一波的輪動，輪動的標的已經找好了只是在等獲利調節換股的時機請拭目以待。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。