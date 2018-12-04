台股盤後—股王大立光領跌 惟低檔有撐 力守萬點關卡

台股昨 (3) 日大漲逾 200 點，重新站回萬點後，今 (4) 日在賣壓出籠下，股價開低走低，在股王大立光領跌下，台積電與鴻海也同步走弱，矽晶圓、被動元件族群等漲價概念股也走疲，指數一度下跌 76 點，惟低檔有撐，隨後跌勢稍微收斂，終場指數下跌 54.33 點，以 10083.54 點作收，失守 11000 點大關，成交量 1435.38 億元。

台股今日上市類股中，汽車指數表現最強勁、漲幅 2.21%，盤面收紅的指數僅玻璃、鋼鐵、電子零組件與化工族群，其餘指數均收黑，又以油燃指數跌幅最重、達 2.43%，食品、光電指數跌幅也超過 2.2%。

店頭市場今日開高震盪，午盤後跌幅擴大，終場下挫 0.64 點，以 129.99 點作收，終止日 K 連六紅，成交量為 385.4 億元。上櫃指數部分，以紡織指數表現最強勁、上漲 2%，除資服、航運與鋼鐵、營建、其電、光電、網通、電通指數收紅外，其餘指數均收黑，又以半導體指數跌幅最重、約 2%。

蘋概三雄今日同步走弱，股王大立光繼昨攻漲停後，今日幾乎吐回昨日漲幅，下挫逾 5.5%，以今日最低點 3500 元作收，失守昨日收復的月線與季線；台積電早盤開低後，盤中雖朝平盤靠攏，仍無法站回平盤之上，終場小跌 0.43%，以 234 元作收；鴻海以平盤開出後，維持平盤上下震盪走勢，終場下跌 0.81%，以 73.4 元作收。

盤面以汽車類股表現最強勁，由裕隆亮燈漲停領軍，集團董事長嚴凱泰昨日辭世，集團未來將由嚴陳莉蓮帶領，市場看好後市，今日股價一舉衝破季線，帶動包括和泰車、中華、廣華 - KY 等類股同步走揚。

除汽車股外，5G 概念股表現也相當強勁，系通、兆赫、建漢等網通族群亮燈漲停，訊舟、中磊、台揚、振曜也有超過 1.8% 的漲幅，光通訊族群以光環亮燈漲停最強勢，華星光大漲超過 7%，聯鈞也大漲超過 4%。

法人指出，台股昨日大漲後，今日短線賣壓出籠，指數 10 月初 10272 點至 10428 點空方缺口壓力大，預期短期內無法回補缺口，短線將在月線、季線附近橫幅震盪整理，而內資與企業面臨年底前作帳壓力，中小型股資金可望出現輪動，先前漲多的中小型個股勢必進行整理，盤面可留意被動元件、矽晶圓與 5G 等具題材族群。