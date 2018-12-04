台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月04日

美中貿易戰暫時停火，蘋概三王大立光、台積電及鴻海昨（3）日帶領蘋概股反攻，成為台股多頭領頭羊。大立光在本土法人點火下，直奔漲停板 3,705 元作收；外資則大買台積電，終場大漲逾 4%，並帶動台積電市值重回 6 兆元之上；鴻海也強漲逾 2.9%，市值回到 1 兆元以上。

九合一大選後，利多訊息一波波。《產業創新條例》將於明（108）年底落日，包括研發投抵、天使投資額減除、有限合夥創投穿透課稅、員工獎酬工具等 4 項租稅優惠將落日。財長蘇建榮昨（3）日於立院財政委員會首度表態指出，考量以往經驗，目前傾向各項租稅優惠再延長 10 年。

因「大同條款」上路、面臨市場派糾眾搶奪經營權的大同（2371），上週五突爆出 18.8 萬張的巨量，較日均量暴增 6 到 7 倍，尤其是最後一盤成交近 12 萬張，引發市場議論紛紛；因大量交易集中在幾家外資券商，市場盛傳是陸委會、金管會加緊追查「假外資、真中資」的消息走漏，趕在證期局開罰前，「假外資」提前「換手」落跑、「真中資」閃避裁罰！



經濟日報

台股飆漲 外資不休假

經長: 核四燃料棒暫不外送

蘋概三王反攻 市值高彈跳

工商時報

產創租稅優惠 再延長 10 年

中美休兵 全球股市拉長紅

智慧機械投資抵減 方案出爐

聯合報

審完預算 賴揆將走人

台商資金匯回優惠 3 個月內定案

交換帳戶資訊 台日後年啟動

蘋果日報

近 20 月首見 11 月 PMI 轉為緊縮

AI 太燒錢 未來 9 成企業會出局

外資：金融風暴後最大修正 明年半導體看減 5%

中國時報

嚴凱泰罹癌病逝 享年 54 歲

劉鶴將率 30 人團隊赴美談判

200 家企業願錢進高雄

自由時報

閃躲開罰？大同爆天量 疑中資提前換手落跑

核一 1 號機「假除役」 全民恐多花 3 百億

開戶與匯款不同人 疑中資滲透