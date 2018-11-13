〈雙11捎捷報〉蝦皮攻行動端有成 9成訂單來自app

雙 11 購物節各大平台都繳出亮眼成績，蝦皮購物今 (13) 日指出，雙 11 單日整體訂單數較去年同期大增約 3.5 倍，有超過 90% 的訂單是來自蝦皮購物手機 APP 端，統計在台灣最熱門三大銷售品類分別是「美妝保健」、「居家生活」和「3C 影音」； Yahoo 奇摩購物中心也表示，單日業績和訂單均創下開站 14 年以來新高紀錄。

蝦皮購物指出，雙 11 當日台灣和東南亞七國訂單突破 1100 萬筆，站上造訪人數超過 4200 萬人次，單日整體訂單數年增 3.5 倍。

其中，由於看準台灣 Switch 熱潮持續延燒，今年蝦皮購物祭出 Switch 僅 1111 元的優惠奏效，雙 11 當日全站關鍵字搜尋量由 Switch 拔得頭籌。

同時，蝦皮上也有許多知名品牌開出業績紅盤，最熱銷品牌如屈臣氏、康是美、理膚寶水等皆榜上有名，使美妝保健奪得最熱銷品類冠軍。

Yahoo 奇摩購物中心指出，單日業績和訂單均創下開站以來新高，統計發現消費者最青睞三大類商品有智慧家電、高單價商品 (機車、鑽石、黃金等) 和民生保健日用品。

其中，Yahoo 奇摩購物中心的掃地機器人雙 11 銷售業績年增 45 倍，空氣清淨機年增 23 倍，而保健民生品年增 21 倍。

另一方面，Yahoo 奇摩超級商城業績較平日成長 6 倍，其中以漢神百貨營業額單日破千萬最亮眼。