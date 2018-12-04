〈機構報告〉IDC：全球穿戴式裝置Q3年增率達21.7% 小米奪冠

據 IDC 的報告數據顯示，2018 年第三季全球穿戴式裝置出貨量達到 3200 萬台，年增率達 21.7%。受惠於 Fitbit (FIT-US)、Garmin (GRMN-US) 和華為 (002502-CH) 等公司新產品的推出，可穿戴式裝置類在第三季恢復增長。

同時，由於亞洲 / 太平洋 (不包括日本) 市場需求持續增加，該地區出貨量占全部的一半以上，年增率達 21.4%。然而，第二大市場美國的年增率下降 0.4%，是由於美國地區從新用戶主力市場，轉變為依賴設備更換和設備升級之市場。

「許多擁有通知或簡單應用程式功能的穿戴式裝置，已經滲透到智慧手錶領域，有助於滿足消費者對功能更強大的設備需求，同時維持市場平均銷售價格」IDC 移動設備高級研究分析師 Jitesh Ubrani 表示。

Ubrani 補充道：「同時，由於兩個最大的智慧手錶品牌蘋果 (AAPL-US) 和 Fitbit 持續深入研究醫療保健市場，智慧手錶市場也在第三季持續發展。醫療保健領域正迅速成為可穿戴式裝置品牌要征服的下一個重點目標。」

IDC 可穿戴設備團隊研究主管 Ramon T. Llamas 表示：「中國，作為最大的可穿戴式裝置市場，是美國市場規模的兩倍以上。受惠於強大的設備開發和實驗、低成本產品、以及對新用戶吸引，中國基本穿戴式設備的需求強勁。而美國市場雖然放緩，但為供應商提供了向現有用戶提供更多有特色和高價位設備的機會。」

全球前五大穿戴裝置市佔率變化 圖片來源：IDC

從個別公司來看，小米 (1810-HK) 由於 Mi Band 3 的成功以及在中國以外的國家的擴張，小米市占率在第三季奪冠。雖然中國地區通常佔出貨量 80% 以上，但由於該公司在印度、歐洲、中東等其他市場的業務也增長，中國地區的出貨占比下降至 61%。

蘋果在第三季成功推出了首款可用於醫療用途的 Apple Watch Series 4。新設計和尺寸以及最新版本的 Watch OS 皆為產品銷售帶來助益。

Fitbit 最新推出的設備，包括 Versa、Charge 3 和 Ace，減緩了前幾季的下滑。值得一提的是，Versa 的成功使該公司再次成為第二大智慧手錶供應商。展望未來，專注於改善用戶睡眠質量的能力仍將是該公司的核心優勢和關鍵的市場差異化。