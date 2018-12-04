iPhone感測器產線轉至中國 夏普大砍3000多名外籍員工 

《日經亞洲評論》週二 (4 日) 報導，由於鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普決定將 iPhone 感測器零件產線轉移至中國的工廠，已解雇高達 3000 多名外籍員工。

夏普龜山工廠工作的日裔外籍勞工大量遭解雇一事，夏普總裁發言人週一 (3 日) 表示，該公司已要求轉包商遵守所有相關法律和法規。

隨著日本正陷入勞力短缺是否引進更多外籍員工的爭議，如今夏普大舉裁員，突顯短期約聘員工受到製造商生產週期影響而遭到裁員的劣勢。

一名日裔波利維亞籍前職員週一 (4 日) 於東京新聞發布會上表示，被裁員令她大感震驚。

夏普位於日本西部的龜山市 (Kameyama) 工廠贏得 iPhone X 上組裝用於面部識別功能的感測器組件的合約後，開始僱用具有日本血統的外籍短期約聘員工。

蘋果是台灣鴻海的最大客戶，佔其銷售額的一半以上。夏普聘請了更多短期約聘員工來增加產量，龜山市的臨時外籍員工數量在 2017 年底達到了約 4000 人。

然而，今年鴻海決定將感測器零件轉移到中國工廠，裁員緊隨其後，截至夏季，龜山工廠外籍工人數量似乎降至 500-600 人，目前已裁將近 3000 多名外籍員工。

夏普將繼續進行感測器零件的設計開發，但由於產線已經轉移中國工廠，已失去部分營收來源，10 月份夏普將其截至明年 3 月的財測營收下調 2000 億日元 (17.6 億美元) 至總營收 2.69 兆日元，部分原因是龜山的產量下降。