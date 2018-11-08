三星宣布推出7.3吋可折疊螢幕 明年開始量產手機

智慧手機越來越大，螢幕也越來越時尚，但卻缺乏進一步的創新。它們基本上看起來長得都一樣，直到現在。三星推出了折疊螢幕。

在週三 (7 日) 於舊金山舉行的開發者大會上，三星 (005930-KR) 推出了全新的 Infinity Flex Display，這是一款可折疊的螢幕，可以讓製造商開發出全新的獨特手持設備，例如打開後變成具有更大顯示器的類平板手機。

三星 IT 和行動通訊部門總裁兼 CEO 高東真 (DJ Koh) 在聲明中表示，「可折疊顯示器奠定了新型行動體驗的基礎。」「我們很高興能與這個新平台上的開發人員共同合作創造對客戶的全新價值。」

該設備在折疊起來時看起來像傳統手機，打開後則是一個 7.3 英吋的螢幕。三星行動產品行銷高級副總裁 Justin Denison 表示，這款顯示器經久耐用，可折疊「數十萬次」。

合起來的螢幕和一般手機一樣大 （圖: 三星電子）

雖然週三展出的產品只是原型，但該公司計劃在 2019 年推出一款消費產品，將在「未來幾個月內」開始量產。

Denison 表示，該公司將在下次「開箱 (Unpacked)」活動中「實地」分享更多關於這項技術的訊息。三星之前曾利用其「開箱」活動推出新款 Galaxy 手機。它傳統上在春天為發表 Galaxy S 系列手機辦一次，而在秋天為 Galaxy Note 系列再辦一次。

除了開發硬體之外，三星還與谷歌 (GOOG-US) 合作開發軟體，以確保 Android 應用無縫接軌，無論顯示器是以「智慧手機」模式折疊起來還是像平板電腦一樣完全打開。讓使用者在折疊時啟動的 App，在以平板電腦模式打開手機時，仍能繼續發揮功用。

當顯示器完全打開時，使用者將能夠同時打開 3 個 App。

谷歌將這些設備稱為「可折疊」，並且正在增加支援 Android 開發者，以便開始為這個新類別製作 App。該公司在 Twitter 上已展示了對這些新設備的願景的模型。

除了新的可折疊顯示器外，三星還宣布它正在研發可延展和捲曲的螢幕，但它沒有在舞台上展示這些產品。