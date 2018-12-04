盤前財經大事搶先讀2018年12月04日

今日操盤前瞻

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股臨會：南緯、樂士、昇華

除權息：三商壽

〈嚴凱泰病逝〉裕隆聲明：嚴陳莉蓮接任執行長 營運完全無影響

裕隆集團昨 (3) 日晚間正式對外宣布，董事長兼執行長嚴凱泰因病於 12 月 3 日辭世，享年 54 歲，家人將遵照嚴執行長生前遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界的致意，而執行長一職將由嚴凱泰妻子嚴陳莉蓮接任，營運不受任何影響。閱讀全文...

鴻海傳將赴越南設 iPhone 工廠 可能為了兩個考量

雖然美中貿易戰趨緩，但外媒報導，鴻海 (2317-TW) 將在越南設立 iPhone 工廠，市場認為可能是為減輕貿易戰的風險，加上優化成本提振獲利等兩大考量。越南商工總會主席 Vu Tien Lo 日前表示，鴻海集團將與河內人民委員會合作，在越南設立 1 座 iPhone 工廠。閱讀全文...

白宮經濟顧問預計：中國對美國汽車關稅將降至零

目前美中達成為期 90 天的貿易休戰，雙方將針對貿易協議進行談判。參與 G20 川習會的白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一 (4 日) 表示，中國可能會立即削減美輸中汽車關稅，並重申，中國承諾開始解除貿易壁壘，美中貿易的進展將「很快」發生。閱讀全文...

蘋果將錯失 5G 大餅？首款 5G iPhone 傳 2020 年以後推出

韓國與中國等手機大廠紛紛計畫在 2019 年推出 5G 智慧型手機，然而《彭博社》週一 (3 日) 引述消息人士稱，蘋果首款 5G iPhone 將會在 2020 年或以後推出，2019 年 5G 手機大戰蘋果確定缺席。由於 5G 轉換將提供更強大的速度升級，這讓蘋果等待風險加大，很可能錯失 5G 市占大餅！ 閱讀全文...

中美貿易停火 全球歡呼聲中 只有這個國家金融市場不開心

中美貿易戰休戰，亞股金融市場一片歡呼，唯獨印度金融市場獨憔悴，反而受到國際油價大漲 6% 的衝擊，市場對能源價格、通膨問題及大選將近的憂慮加深，使得印度盧比、債市和股市回落。閱讀全文...