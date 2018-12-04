美國電動車及再生能源補貼將告一段落 白宮庫德洛：時辰未定

白宮經濟顧問庫德洛 Larry Kudlow 週一 (3 日) 表示，美國總統川普政府希望終止對電動汽車和其他物品 (包括可再生能源) 的補貼。

在被問及通用汽車公司 GM (GM-US) 上週公布美國工廠關閉和裁員後，Kudlow 指出購買插電式電動車的消費者獲得 2500 美元至 7500 美元的稅收抵免，其中包括通用汽車製造的插電式電動車。

「作為我們的政策問題，我們希望終止所有這些補貼」，Kudlow 說道，「順便說一句，奧巴馬政府期間實施的其他補貼，我們即將結束，無論是可再生能源等等」。

當被問及時間表時，他表示，「這一切都將在不久的將來結束。我不清楚是否會是 2020 年還是在 2021 年結束」。

GM 股價趨勢圖

據了解，美國國會限制了稅收抵免，每個製造商為 20 萬輛汽車補貼，之後補貼逐步取消。通用汽車已表示預計到 2018 年底達到門檻，這意味著根據現行法律，其稅收抵免計劃將在 2020 年結束。特斯拉公司 Tesla (TSLA-US) 在 7 月表示已達到門檻。其他汽車製造商可能連續幾年都不會達到上限。

專家稱，白宮無法單方面改變上限。川普上週威脅要取消對通用汽車的補貼，以報復該公司的裁員閉廠決定。

Kudlow 明確表示，補貼的任何變化都不只有影響到通用汽車而已，認為針對性的做法，是不合法的。