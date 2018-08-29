比特幣重回7千美元 挖礦概念股再起 青雲、撼訊、映泰相繼攻漲停

比特幣重回 7 千美元大關，週三 (29 日) 挖礦概念股再起，青雲 (5386) 開盤一馬當先衝漲停，撼訊 (6150)、映泰(2399) 跟進亮燈，帶動 4 月甫切入 AMD 顯卡市場的主板業者華擎 (3515) 以及顯卡業者麗臺 (2465)、承啟(2425) 同步大漲 5-6%。其中，以電競顯卡為主的承啟，近日股價突破 40 元大關之後，因券資比大增，軋空效應導致股價看回不回，週三再受挖礦激勵創 47.8 元新天價，短線大漲 51.5%；映泰週三盤中觸及漲停板 14.4 元價位，一舉完成填息，今年該公司在睽違 3 年後首度配息 0.8 元。



比特幣週三重回 7 千美元大關，帶動以太幣也回升至近 300 美元價位，去年以來與虛擬貨幣價格連動甚深的挖礦概念股重獲市場青睞，成為週三盤面主流族群。撼訊本波股價最低來到 77.4 元，今年配發 5 元現金與 1 元股票，還原權值計算波段跌幅逾 77%；青雲最低 41.1 元，跌幅亦逾 65%；映泰除完息後最低來到 12.6 元，還原權值後波段跌幅也超過 5 成。