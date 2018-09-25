工業區土地一地難求、商辦熱度破表 宏和身價暴漲

隨著中美貿易衝突愈演愈烈，台商轉移在中國大陸生產基地的意願增強，經濟部表示，已有 20 家企業表達想要回台投資的意願。事實上，據業者私下透露，有回台投資意願的中小型廠商可能高達上百家之多。受惠海外資金回流、企業回台投資，台灣目前的工業區土地一地難求、商辦需求熱度更是破表，宏和 (1446) 在桃園擁有 2810 坪的閒置工業用地及板橋建案使用分區從機九 (限於轉運站使用) 變更為商五 (比照新板特區使用) 之後，身價跟著暴漲。



延宕已久的板橋建案二棟大樓，目前已全數變更為商業用途，以該地區每坪市價約 80 萬元計算，若能成功出售，將可帶來 100 億元的現金流入，扣除建造成本，對宏和 EPS 貢獻度將達 30～35 元間。



另 100 億元的現金流入，若扣除償還長短期負債約 22 億元之後，屆時宏和不但成為零負債的公司，帳上現金還有將近 80 億元。



且值得一提的是，宏和除了板橋建案之外，在桃園附近尚有 2810 坪的工業用土地，每坪成本僅 7 萬元，目前市價約 20 萬元，政府要吸引企業回台投資，台灣工業區土地價格欲小不易，以目前市價計算，宏和桃園地區工業用地市價高達 5.62 億元， 每股價值就超過 4 元，由於目前閒置且出租中。



宏和股本 13.77 億元，目前總市值僅 34 億元，目前手中持有市價百億元的板橋商業大樓，以及地價持續上漲的工業用土地 2810 坪，市價約 5.6 億元，其長期投資價值已經浮現。



從宏和過去近 20 年的歷史來看，1997 年亞洲金融風暴到 2000 年網路泡沫，對全球景氣造成衝擊，當時宏和營運也搖搖欲墜，原本即將被銀行抽銀根的宏和，在眾人推舉黃大功擔任董事長職位後，銀行團決定繼續支持宏和，顯見黃大功實力及財力雄厚。



十幾年來，黃大功慢慢處分廠房土地，改以租廠房方式維持基本紡織業營運，而將重心往地產開發。但黃大功並未放棄紡織本業，黃大功在資本市場或許知名度不高，但在紡織業卻是輩分極高，黃大功的紡織王國版圖主要都在海外，國內僅以國華琺瑯製衣機械工業股份有限公司在經濟部登記註冊，負責人為黃林阿嬌，登記地址在台北內湖區，黃林阿嬌是黃大功母親，國華琺瑯製衣在經濟部登記資本額僅 6100 萬元。黃大功的紡織廠座落於中東的阿布達比、約旦等，再外銷到美國。黃大功從事各種針織、平織成衣、毛衣、童裝之製造、加工及進出口買賣已有數 10 年基礎，也累積的大筆財富。



板橋營建案若能順利出售，那麼宏和將是個相當乾淨且帳上現金又多的公司，未來政府引導台商回流，若黃大功能將宏和作為資金回流台灣，及企業回台投資的平台，那麼宏和在黃大功的加持下，未來發展潛力值得長期追蹤。