台股盤後─貿易戰暫時休兵點火作帳行情 放量漲近250點

受美中貿易戰暫時休兵的激勵，亞股全面呈現報復性反彈，除了陸股漲 3% 左右，台股加權指數今 (3) 日飆漲 249 點至 10137 點，漲幅 2.5%，一口氣收復萬點大關，連 2 日爆出超過 1600 億元的大量，櫃買指數也有 2.6% 漲幅，年底作帳行情正發燒。

貿易戰獲得 90 天緩解，有助國際股市反彈，加上台幣維持相對強勢助漲資金面，市場信心維持正向，法人表示，年底作夢行情加持，12 月指數表現多正向，短線有望持續反彈。

今日盤面不少族群飆漲，被動元件是最熱絡的一群，國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、蜜望實、九豪、奇力新、凱美、智寶、立敦、光頡、大毅和日電貿均攻上漲停。

同時，鈺邦、越峰、安碁和雷科漲逾半根停板，金山電、堡達、立隆電均有 4% 以上漲幅。

IC 相關業者南電漲停，欣興漲逾 7.5%，景碩和易華電漲幅 4% 上下。

光學鏡頭廠同樣有強勁表現，大立光漲停，玉晶光逼近漲停，推升新鉅科、佳凌漲超過半根停板，亞光漲超過 4%，先進光漲 3%。

砷化鎵族群在穩懋人氣持續熱絡續漲 8% 的帶動下，聯亞也漲逾 8%，宏捷科、全新漲半根停板。

軟板業者中，同泰漲停，台郡漲近 9%，嘉聯益和達邁漲半根停板，臻鼎 - KY、台虹漲 4% 上下。

整體來看，法人指出，考量 G20 會後美中貿易戰明顯緩和，台股當前類股輪動健康，且集團股和投信作帳行情持續加溫，短線可聚焦集團龍頭股、中小型漲價概念股和高雄概念股等。

就技術面來看，法人提醒，上方還有 10 月 11 日黑 K 棒 156 點的空方缺口橫亙，且季、半年和年線下滑造成反壓，會壓抑多方反攻的空間，有待時間消化上方的賣壓，建議投資人逢反彈遇壓，可以調節為基調。