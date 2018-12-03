台股盤中—貿易戰風險趨緩 權值股領軍 大漲逾200點躍上10100點

台股今 (3) 日受惠美中貿易摩擦暫緩，蘋概、5G 概念股等強勢大漲，權值股台積電大漲逾 3.5%，鴻海也有逾 2% 漲幅，另外被動元件等電子族群同步領軍，指數早盤大漲逾 240 點，最高來到 10130 點之上，成交量更是顯著放大，成交量估可挑戰 2000 億元，挑戰超越 10/11 當日 2094 億元水準。

G20 後的川習會中，美國總統川普同意暫緩明年起將調升關稅至 25% 的制裁，但也設下 90 天的期限，若美中未能在 90 天內化解歧見，將對 2000 億美元 (約新台幣 6.2 兆元) 的中國貨品祭出懲罰性關稅。

受消息激勵，電子股今日全面走揚，蘋概三王表現強勢，股王大立光大漲 8.9%，收復季線，台積電也大漲逾 3.5%，鴻海也上漲 2.8%，也帶動相關個股玉晶光、可成、美律等紛紛走揚。

此外，5G 成未來趨勢，在貿易戰趨緩下，相關個股再受買盤追捧，聯亞、聯茂、台光電、南電、台耀等強攻漲停，網通廠智邦、明泰、啟碁、智易等也全面走揚，另外砷化鎵族群的全新、穩懋、宏捷科也可望受惠 5G 商機，今日均有 4% 以上的漲幅。

而被動元件族群之前因為貿易戰因素，展望趨於保守，但在貿易戰趨緩的情況下，今日也再度表態，國巨、華新科、信昌電、奇力新、禾伸堂、凱美、智寶、密望實、光頡等紛紛攻上漲停，其中國巨收復 400 元大關、華新科也收復 200 元整數關。

法人分析，雖然此次峰會成果只能起到暫時性的效果，美中兩國中長期仍將繼續在貿易上過招，但短期暫緩有助於業者建構其餘海外供應鏈，能將貿易戰影響降到最低。

分析師則指出，台股 12 月漲多跌少，加上當前貿易戰風險暫緩，市場資金買盤回籠，但目前短線略顯過熱，短期可能會稍稍修正，得觀察指數能否站穩萬點大關，可關注擁有集團、投信年底作帳行情的個股。