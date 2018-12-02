〈台股風向球〉利空衝擊鈍化 12月雙作帳行情蓄勢待發

台股加權指數上周一度觸及萬點大關，周漲 220 點成功使周線終結連 3 黑，在川習會過後，短期不確定因素減緩，同時，美國聯準會堅持升息的立場已有鬆動，使台幣轉強可望助長資金面，法人認為，偏多力道正醞釀 12 月集團和投信雙作帳行情，有望再戰萬點關卡。

由於台股過去 10 年每逢 12 月必漲，預期心理作祟下，市場作手一旦點火，就可望引發追單。

有操盤手指出，櫃買指數上周強勢大漲，目前主力進入市場意願高，只要美股繼續持穩，在下一隻黑天鵝飛來前，短線向上走的態勢應不至於快速扭轉，接下來的一周陸股如何反應川習會的結果也將牽動台股，應緊密觀察。

籌碼面上，外資過去一周買超逾 24 億元，扭轉前一周賣超約 40 億元的態勢，其布局內容多是電金權值股。

其中，外資過去一周買超最多者是群創近 4 萬張，其次分別為友達 3.7 萬張，華邦電 2.5 萬張，元大滬深 300 正 2 約 2 萬張，新光金、元大金、光寶科和大同逾 1.5 萬張，欣興和台灣高鐵也獲外資買盤進駐達 1.4 萬張。

而外資一周來賣超主要集中在 ETF，特別是元大台灣反 1 遭賣超過 4.7 萬張，顯示外資的避險需求減弱；其次分別為國泰金、台泥均遭賣逾 4 萬張，東元、中石化 3 萬張上下，中石化、群益 10 年 IG 金融債、群益 15 年 IG 科技債和富邦金賣 2.5 萬張上下，國喬遭賣 2 萬張，而富邦 VIX 也遭賣逾 1.5 萬張。

再看技術面，台股 5 日、10 日和 20 日短期均線走揚，近日呈現價漲量增的多方格局。

當然，大家都會考慮到，多數的官方機構和智庫均已下修明年全球的經濟展望，也就是說，長期上股市的確不可過度樂觀看待，不過，法人解釋，現在可說是處在波浪理論中 C 波，趁著低階再搶一波強力短彈的買盤，伺機而動。