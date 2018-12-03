【運達投顧】 本週軋空速度將加快



週末川習會市場都在等待答案也造成這兩天國際股市都沒什麼漲跌，但台股在技術面、籌碼面以及結構面都醞釀下週上萬點軋空速度加快的機會，重點分析如下：

1. 美股昨天漲多後稍有拉回但幅度都不大，道瓊小跌 0.1% 高科技股小跌 0.2% 費半跌 0.8%，以美股的型態來看道瓊仍守在月線之上雙底型態未遭破壞形成底部完成，高科技與費半都守在月線之上，若美中貿易談判能有好的結果相信美股來有往季線挑戰的機會，因此美股沒有再出現跌勢國際股市也都還有反彈的空間，所以台股不須看得太壞。

2. 就匯率來看，聯準會主席鮑爾在周三意外宣稱目前基準利率「僅略低於」所謂的長期「中性水位」。代表美國的利率政策立場出現髮夾彎，為期 3 年的升息循環可能即將畫下句點，針對中性利率水位市場預測落在 2.5 到 3.5％的區間，中位數為 3.0％。聯邦基金利率目前在 2 到 2.25％之間，一般預料 Fed 在 12 月將會再升息 1 碼，屆時利率將來到 2.25 至 2.5％之後明年升息次數最多兩次到一次，所以美元因 12 月還會升息短時間還會有撐，但升息近尾聲美元摩根史坦利在 11 月最新的全球外匯展望報告，美元指數到 2019 年底，將從現在約 97 的水準降至 85，然後於 2020 年底前降至 81，可見美元未來走跌的趨勢是可確定的，就籌碼角度來看資金回流亞股是有利的。

3. 匯率對亞股是利多，就從亞股結構來看近期因川習會的不確定性陸股表現較弱只能維持區間，但南韓與香港股市在本週都已經創 11 月以來的新高可見有明顯打底完成的跡象，但本週亞洲股市無法一路續攻也是在等待假日的川習會答案，因此台股在周三突破 9847 點出現起漲訊號後這兩天萬點站不上，但下週當川習會沒有意外沒有壞消息陸股會先發動，屆時亞股被往上帶後台股就有站穩萬點的機會，所以真正的軋空走勢將在下周展開這裡仍在養空階段。

4. 選股的策略：在選前我們就台股結構做過分析，以目前指數的位置以攻擊的角度來看高價股是輪動的關鍵，高價股不只是指數攻擊與否的重心也是 12 月是否會有法人作帳行情的指標，因此跌深走擴底的被動元件矽晶圓光學股會是軋空的關鍵，目前看來國巨穩懋玉晶光在低檔本週也都開始脫離底部出現起漲的機會，加上融券都還在高檔目前已經出現空單被套牢的階段，所以軋空指標不走弱台股多頭就不會結束，甚至下週會有更明顯的快速發動軋空的走勢，當高價股出現攻擊接下來月底做帳會落在中低價股，這一點從上櫃指數領先大盤創 10 月中以來的高點就已經有明確的答案，所以中價股我們建議低檔佈局後不要短線進出以免錯失波段的空間，操作方向先以 5G 概念的台揚台嘉碩光學股的華晶科亞光，其它還在低檔的 TPK 乙盛會有補漲走勢可期。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

