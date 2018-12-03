呼叫器在日本上市50年後 將於2019年步入歷史

當今在日本唯一提供呼叫器傳呼服務的「Tokyo Telemessage」公司，將於 2019 年 9 月底結束該項服務。也意味著，已在日本上市 50 年的呼叫器，將於明年正式功成身退。

被日本人稱為「Pocket Bell」的呼叫器，在 1968 年由當時的「日本電信電話公社」(簡稱：電電公社，即今日 NTT 的前身) 展開服務。

早期這項服務只能讓呼叫器發出聲響，到了 80 年代後期可顯示數字，後來更進一步可以顯示文字。由於不會產生電磁波，且訊號穿透力強，即使身處建築物內部也能輕鬆收到訊息，也因而被醫療從業人員、業務員們普遍使用。此外，在當年的日本社會也廣受年輕族群所喜愛。在全盛期的 1996 年，使用人數更是超過了 1 千萬人。

穿戴式呼叫器 (圖片來源：AFP)

之後，伴隨著 PHS、行動電話的日益普及，「Pocket Bell」的市場也逐漸萎縮。NTT DoCoMo 在 2007 年正式結束了呼叫器業務，沖繩的「Okinawa Telemessage」也在去 (2017) 年結束服務，目前日本國內僅剩「Tokyo Telemessage」在東京等 4 個縣市提供服務。

「Tokyo Telemessage」在 2013 年就不再接受新客戶的申請，目前呼叫器的客戶只剩下約 1,500 人，並決定於 2019 年結束這項業務。未來，空出來的頻段將繼續用來強化在防災方面的業務。

而在台灣，當年被國人稱為「BB Call」的呼叫器，是在 1976 年推出，於 1999 年來到超越 430 萬用戶的高峰。當時在台股熱潮下，許多的相關服務也因應時代而生，「BB Call」的聲響更是此起彼落，也被部分機關單位視為違禁品。台灣也不例外的，在行動電話的普及下，日漸式微的呼叫器傳呼服務在 2011 年底宣告結束。