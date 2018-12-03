傳新設計款AirPods 將於2020年問世

知名蘋果分析師郭明錤在一份報告中表示，蘋果 (AAPL-US) 可能將在 2019 年第一季發表 AirPods 的升級版本，並將在 2020 年重新設計該款無線藍芽耳機，並推出全新版 AirPods。他也表示，AirPods 的需求將在未來幾年大幅成長，並可望在 2021 年銷售量破億。

從今年夏天開始，便開始有傳言 AirPods 的升級及新款及將亮相，根據郭明錤預測，帶有無線充電盒的新 AirPods 將在 2019 年第一季首次亮相。他認為，新一代機型將配備升級版的藍牙規格、充電盒也將升級，一些內部零組件也將更貴。

也有傳言指出，蘋果將推出一套新的高階 AirPods，該款 AirPods 將具有防水功能，並將帶來環境降噪的噪音消除功能。

對此，郭明錤也預測，在 2020 年蘋果將推出一個「全新的設計」的 AirPods，詳細內容目前尚不清楚，不過據報導，蘋果公司將在 2020 年推出的新版 AirPods，期望取代先前的版本，並帶來大量的更換需求。隨著消費者持續尋求全新的無線耳機體驗，2020 年的升級版與全新設計，將大幅推動蘋果 AirPods 的銷量。

據先前的報導，郭明錤指出 AirPods 是蘋果有史以來最受歡迎的配件，預計 AirPods 的銷售額將從 2017 年的 1600 萬攀升到 2021 年的 1 億多。

他同時也指出，目前只有不到 5% 的 iPhone 用戶擁有 AirPods，而全球擁有超過 10 億的 iPhone 用戶，他認為該款配件有巨大潛在的成長機會。

「總之，AirPods 是蘋果有史以來最受歡迎的配件，目前它在蘋果產品中具有最佳的成長趨勢。」郭明錤表示。