盤前財經大事搶先讀2018年12月3日

今日操盤前瞻

台灣 11 月採購經理人指數

美國 11 月 ISM 製造業指數

日本、南韓 11 月製造業 PMI

法說會：廣豐、勤益控、銘旺科、宅配通、台南 - KY、泰福 - KY

減資後新股掛牌：華泰、精元

川習會傳佳音 美方同意明年 1 月 1 日暫停提高關稅至 25%

台北時間週日 (2 日) 川習會傳出佳音，據中國與白宮聲明表示，美中雙方已就經貿問題達成共識，中國願意擴大進口美國商品、縮短與美國的貿易逆差，並美中雙方同意停止在 2019 年 1 月 1 日起暫停加徵新一輪關稅 90 天，但若 90 日過後雙方仍未達成協議，那麼美國仍將加徵新一輪關稅自 10% 提升至 25%。閱讀全文...

富邦金「截彎取直」直接持股廈門銀 力拚上市計劃

富邦金 (2881-TW) 參股廈門銀行十年有成，昨 (2) 日宣布，已「截彎取直」直接持股廈門銀行，將可增加投資彈性，為富邦金控之大陸布局再締造新里程碑。展望未來，廈門銀行將來台成立台北分行，並計劃推動上市。閱讀全文...

鴻海加速半導體布局 京鼎斥 90 億元在南京建產業基地

鴻海 (2317-TW) 集團半導體布局再下一城，陸媒報導，集團中的半導體設備廠京鼎 (3413-TW)，將斥資人民幣 20 億元 (約新台幣 89 億元)，於南京浦口經濟開發區，打造半導體產業基地暨半導體設備產線，預計第一期工程將於明年底完工投產。閱讀全文...

〈觀察〉韓流席捲股市 盤點股價尚未表態的「漏網之魚」

本周「韓流」話題延燒，股市也有不少相關概念股表態，過去一周來大漲超過 20% 以上的觀光業者就有 5 家，然而，其實還有主要據點在高雄，甚至是高雄起家的在地業者，或是周邊的台南觀光業、高度受惠陸客來台旅遊的花東地區業者等尚未被注意到，如富驛 - KY(2724-TW)、遠雄來 (2712-TW)，甚至是高雄起家的漢來美食 (1268-TW) 和柏文 (8462-TW)。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉股市浴火重生？燦爛的多頭陽光！

2018 年 2 月 29 日，川普在美國白宮辦公室，簽署「中國經濟侵略論」；主要原因之一是，中國最強通訊公司華為，在 2017 年已發展出，網路革命劃時代 5G 通訊標準。科技業的競爭在於技術，核心是技術規格與標準的訂定能力稱冠宇超越。閱讀全文...



