台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月3日

鉅亨網新聞中心 2018年12月3號8點12分

美國總統川普與中國國家主席習近平 1 日達成貿易戰休兵 90 天的「暫時停火」協議，將持續展開貿易協商，避免美中貿易緊張持續升高。

業界傳出，台積電為因應明年首季產業淡季衝擊，以及美中貿易戰後續不確定性仍大，決定主動採取價格優惠策略，範圍涵蓋 8 吋與 12 吋晶圓代工業務，希望藉此吸引客戶提前下單。



「川習會」釋出偏正向訊息，外資圈一致看好，國際買盤啟動回補，將帶動台股今天起上演數日到一周的慶祝行情，配合 12 月作帳旺季加持，內資人氣增溫，市場專家預期本周有機會再度上攻萬點大關。

經濟日報

美中貿易戰停火 市場大利多

外資: 台股國際買盤 啟動回補

罕見! 台積主動推價格優惠

工商時報

中美貿易戰停火 90 天

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聯合報

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蘋果日報

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中國時報

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自由時報

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