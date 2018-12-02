鴻海加速半導體布局 京鼎斥90億元在南京建產業基地

鴻海 (2317-TW) 集團半導體布局再下一城，陸媒報導，集團中的半導體設備廠京鼎 (3413-TW)，將斥資人民幣 20 億元 (約新台幣 89 億元)，於南京浦口經濟開發區，打造半導體產業基地暨半導體設備產線，預計第一期工程將於明年底完工投產。

根據陸媒新華江蘇報導，京鼎半導體產業暨半導體設備生產基地，投資金額人民幣 20 億元，佔地面積約 426.5 畝，建築面積為 39 萬平方米，分兩期建設，第一期計劃於明年 3 月開始動工、明年底前竣工投產。

京鼎 10 月才宣布投資南京的誠皇半導體 3300 萬美元 (約新台幣 10 億元)，現在又宣布興建南京半導體產業暨半導體設備製造基地，作為集團在南京計劃第一個執行項目，也象徵董事長郭台銘在中國力推半導體產業的決心。

據了解，鴻海集團去年與南京市政府簽署戰略合作協議，預計總共砸下超過人民幣 375 億元 (新台幣約 1700 億元)，投資包含手機製造中心、手機後段模組製造總部、液晶智慧電視製造及研發中心、物流供應鏈基地及半導體設備製造。

而鴻海集團今年積極佈局半導體業務，9 月底才與山東省濟南市政府，共同籌建 人民幣 37.5 億元 (約新台幣 166 億元) 的濟南富傑產業基金，投資半導體發展，規劃將於濟南當地設立 1 家高功率晶片公司，以及 5 家 IC 設計公司。

鴻海 8 月中也與珠海市政府簽署戰略合作協議，雙方將在半導體設計服務、半導體設備及晶片設計等方面開展合作，此次京鼎在南京興建半導體發展基地，也讓鴻海進軍半導體的目標更進一步。