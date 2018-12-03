美電視台大整合 新併購案有望超越目前電視一哥

彭博報導，媒體集團 Nexstar (NXST-US) 已達成協議，以約 41 億美元的價格收購 Tribune 媒體公司 (TRCO-US)，這筆交易將使其成為美國最大的地區電視台運營商。

據了解，Tribune 曾於約 3 個月前以 39 億美元試圖出售給目前美國最大的電視台運營商 Sinclair (SBGI-US)，但因監管障礙而交易最終失敗。

路透社報導稱，Nexstar 的出價高於私募股權公司阿波羅 Apollo 的全現金報價，使 Tribune 的估值達到每股 46.50 美元左右，也是較上週收盤價的 40.26 美元高出約 15%。

Tribune 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

Nexstar 和 Tribune Media 之間的協議可能會在美國時間週一 (3 日) 作公布。由於此事目前保密，因此 Nexstar、Tribune、Apollo 和 Sinclair 沒有立即回應置評請求。

報導指出，此交易將使 Nexstar-Tribune 聯盟躍過 Sinclair 成為電視一哥。Nexstar 總部位於美國德州，目前擁有的電視台數目約 175 台，包含了 NBC、CBS、ABC、和福斯 Fox 等，市佔可達美國約 40% 家庭。總部位於芝加哥的 Tribune 擁有約 40 個電視台。

Sinclair 目前擁有的電視台數量達 191 台。