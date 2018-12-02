健鼎初估11月營收站穩40億元之上 Q4可達成130億元

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 第 3 季營收 147.23 億元續創新高，雖然第 4 季有中國品牌手機品牌 OPPO 訂單加人，但並無太大效果，法人估第 4 季營收將下滑到 130 億元，不過 11 月營收仍能站穩 40 億元以上而，達 42 億元。

健鼎今年營收 4 月登上 40 億元大關，並持續上攀到 8 月 49.95 億元歷史單月新高，第 3 季營收 147.23 億元，續創單季新高，季增 15.55%，年增 19.7%，第 4 季在客戶端庫存消化下， 10 月營收 47.01 億元，月減 4.1%，年增 13.14%，11 月營收也無力再較 10 月成長，第 4 季營收估可達成 130 億元的目標。

健鼎雖在蘋果供應鏈內，但並未直接供應蘋果手機板，主要手機板客戶為三星、華為、小米，依健鼎最新出貨結構來看，第 3 季營收 147.23 億元，其中汽車板 18.9% 比重最高，其次手機 18.1%，第三為光電板 15.6%；三者合計占健鼎第 3 季營收 52.6%，健鼎第 4 季將加入大陸品牌手機廠 OPPO 供應鏈，有助再推升手機板領域營收表現。

健鼎前 3 季稅後純益達 34.73 億元，創新高，年增 6.87%，每股純益為 6.61 元，法人估第 4 季營收規模約達 130 億元附近，與第 2 季相近，每股純益將達 2 元水準，全年每股純益 8.6 元，勝過去年每股純益 8.31 元。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。