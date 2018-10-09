健鼎Q3營收續創高 法人估毛利率將回升至19%、創7季新高

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 第 3 季營收續創新高，今 (9) 日公布的最新數據顯示， 9 月營收達 49.02 億元，為單月歷史次高，並推升第 3 季營收至 147.23 億元，創新高紀錄；受惠於有利生產經濟規模及匯兌因素，法人估計，健鼎第 3 季毛利率，將回升至 19%。

如健鼎科技第 3 季毛利率回升到 19% 的水準，將創近 7 季新高水準。

健鼎科技今天盤後公布的 9 月營收為 49.02 億元，月減 1.87%，年增 14.36%，第 3 季營收 147.23 億元，創新高，季增 15.55%，年增率 19.7%；累計前 9 月營收為 389.93 億元，年增 17.37%。

健鼎在第 4 季本季湖北仙桃廠新增產能開出，每月約 60 萬平方呎，將推升兩岸全產能將擴充到 960 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎今年第 2 季營收 127.42 億元，毛利率 16.99%，季增 0.57 個百分點，年減 1.47 個百分點，稅後純益 10.01 億元，季增 22.5%，年減 3.94%；上半年營收為 242.7 億元，毛利率為 16.72，年減 1.13 個百分點，稅後純益 18.26 億元，年減 6%，每股純益為 3.47 元。法人預估，健鼎科技在有利生產經濟規模及匯兌因素之下，健鼎科技第 3 季毛利率回升到 19%。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎科技本季湖北仙桃廠將新增 60 萬平方呎，推升全產能到兩岸每月 960 萬平方呎。