Fed主席鮑爾 不能走上葛林斯班的老路

根據前摩根士丹利銀行主管指出，聯準會 (Fed) 主席鮑爾若要以前任主席葛林斯班為師，恐將犯下錯誤。

鮑爾近來屢遭抨擊，連川普總統也對他大表不滿，擔心明年幾度升息，將造成美國經濟緊縮。

在 1990 年代，當時的 Fed 主席葛林斯班採用了觀望政策，維持利率於低點，觀望面對經濟成長，通貨膨脹是否會出現。今年 8 月，在 Fed 的年度會議上，鮑爾讚揚葛林斯班的不作為立場，是健全的風險管理方式。

但前摩根士丹利亞洲區董事長羅奇 (Stephen Roach) 週五告訴 CNBC 說：「葛林斯班按兵不動，大幅支撑了市場，但也帶來了嚴重的泡沫與危機，」

他並表示，鮑爾與葛林斯班有所不同，並非壞事。

週三，鮑爾說聯邦基金利率目前僅略低於預估的中性水準範圍。該談話支撑了股市大幅走高。

期貨市場的解讀是，明年僅需升息一次，即可讓美國經濟進入中性區域，即不會引發也不會壓抑通貨膨脹的水平。

羅奇說，Fed 主席語氣改變，並非鮑爾向市場低頭，也不是變得更像葛林斯班，而是更實事求是，即時評估通貨膨脹的風險。

他並預期，若貿易戰減緩了美國或全球的經濟成長，預期 Fed 積極升息的態度會大為減緩。

週四公布的 Fed 會議記錄顯示，Fed 於 12 月可能再度升息一碼。