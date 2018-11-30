光聖多項新品出貨增溫 明年營收成長上看15%

光通訊模組廠光聖 (6442) 光通訊產品線擴大，除了 2.5G、10G PON 轉向中國以外市場，數據網 100G SR4 已量產、明年出貨看增，用於後傳網路連結利基市場的 mini ONT 解決方案，1G 已於今年推出，明年將推出 10G，加上 RF 市場穩健增長，明年營收拚雙位數成長，獲利更有機會增三成。光聖主要產品包括 RF 射頻以及光通訊模組。RF 市場穩健增長，未來 5 年，即 2019-2023 年，年複合成長率達 7.6%，產值將達 56 億美元。光聖表示，RF 短期應用鎖定在通訊以及車用，中長線還會切入更高規格用，即軍用甚至是醫療用領域，未來發展性可期。



隨著 5G 時代來臨，需要更多的頻段、頻寬和更密的無線站台與光纖網路，外界預期，5G 的基站比起 4G 多出 16 倍，同樣單位面積裡面需要更多的基地。由於 5G 延用 CPRI 架構，前傳網路頻寬太大，將會導入新的 eCPRI 介面，並引入 DU(分散單元) 增加了中傳介面，整體網路仍將需使用更高速，會上看 25G 以上，且較 4G 需求更多的光收發模組。



由於現有光纖資源有限，不少運營商傾向於利用現有的 PON 網路來建置 5G 無線接取網路 (RAN)，光聖看好光後傳網路連結的利基市場，今年推出 mini ONT 系列提供解決方案，可以透過現有 PON 的光纖網路與 5G 小型基站的光後傳網路連結，成本降低、連網品質更穩定，今年推出的產品是 1G，明年將推出 10G 解決方案。



雖然中國光通訊需求逐年減少，但新興國家、歐美地區卻是逐年成長，運營商對下世代的 10G PON 已轉趨積極，具規模的佈建將為 PON 市場提供成長動力，預計整體 PON 市場在 2030 年前都將穩定成長。



展望第四季及明年，光聖表示，目前 2.5G、10G PON 持續努力擴大中國以外市場銷售，數據網 100G SR4 已量產，中國市場還有一些機會，明年出貨量將放大，加上 mini ONT 解決方案等新產品的挹注，以及 RF 業績穩健成長，明年營運將重回成長，法人預估，營收有機會成長 15%，獲利成長更上看 3 成。