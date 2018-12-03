【永豐期貨】台指選擇權盤前－MSCI權重調降生效 權值股遇壓但中小股活躍

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 23 點至 9854 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 34.03 點，電子期逆價差擴至 - 1.45 點，金融期轉為逆價差 - 0.47 點。現貨部分，三大法人買超 12.99 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2972 口至 9881 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4350 口至 36739 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 7392 口至 5039 口。

美股週四市場觀望靜待 G20 川習會結果，美股三大指數小幅收低，而週四因摩台結算壓低反倒推升台指期盤後補漲，台指期早盤延續週四盤後漲幅小幅開高，現貨開盤也在權值股低檔買盤流入帶動下，指數開高走高一度站上 9950 點大關。隨著油價出現反彈，傳產股成為週五盤面領漲重心，台塑四寶跌深反彈，加上水泥雙雄與紡織類股轉強，非金電族群反彈一度推升台股盤中走高，但 MSCI 季度調整尾盤生效，盤中韓國股市傳出升息消息後反倒翻黑下跌，而被調高權重的陸股也在早盤過後翻紅上揚，週五亞股反應資金調整而出現強弱易位，所幸中小型股仍在矽晶圓族群帶領下相對強勢，但尾盤因 MSCI 調降權重賣壓出籠反倒壓低指數以最低價作收。終場加權指數上漲 2.67 點或 0.027%，收在 9888.03 點，成交量能 1682.06 億，較前一日增加 239.56 億。技術面來看，週五日 K 連二黑且出量帶上影線作收，所幸日 KD 指標持續黃金交叉向上，整體呈現低有撐上有壓的橫向區間震盪型態。

選擇權分析

觀察今天的選擇權籌碼狀況，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 降至 1.2，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.13% 升至 17.42%，賣權平均隱含波動率由 20.22% 升至 21.14%，賣權升幅明顯較高，顯示避險偏空情緒抬頭。此外三大法人選擇權部位今日也是較偏向買 put 的操作，選擇權部位整體來看顯示為偏多預期降溫。 (永豐期貨研調)

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