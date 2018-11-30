IC載板訂單強勁＋報價走揚 欣興Q4獲利表現有望淡季不淡

受惠於 IC 載板訂單依舊強勁，加上漲價效應持續顯現，法人圈預期，老字號印刷電路板與載板大廠欣興 (3037) 今年第四季營運表現可望淡季不淡，單季獲利有望維持第三季的高檔水準。展望第四季，雖然蘋果訂單需求不如預期，且整體安卓手機市況也不理想，市場充斥雜音，欣興單季 HDI 產線利用率可能自前季的 80-85%，下滑到 80%，但拜 IC 載板訂單依舊強勁，產線維持滿載，再者報價持續走揚，為此，法人圈預期，欣興第四季單季營收約落在 215 億元到 218 億元間，與第三季差不多，另外，因第四季稅率較第三季微高，為此，欣興第四季還是有機會繳出單季每股獲利 0.6 元到 0.65 元的好成績。



回顧欣興今年第三季的表現，因旺季效應顯現，蘋果啟動 HDI、軟硬結合板等拉貨潮，加上 IC 載板訂單大舉湧入，欣興第三季單季營收 213.87 億元，季增 23.6%，年增 26.2%，毛利率方面，更是自第二季的 6.4%，大舉提高到 14.1%，單季稅後獲利 9.82 億元，每股淨利 0.65 元，整體獲利表現優於預期。