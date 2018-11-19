Facebook遭受輿論「炙烤」時 庫克稱加強科技業監管「不可避免」

在美國熱火朝天地討論需要對 Facebook、谷歌 (Google) 等科技巨頭加強監管之際，身為大型科技公司的蘋果公司（Apple）首席執行官庫克再次也發表他了看法。

在周日於 HBO 播放的美國 Axios 網站的採訪中，庫克 (Tim Cook) 稱，在發生一系列醜聞之後，科技行業「不可避免」地將面臨新的監管。

英國金融時報稱，庫克在採訪節目中稱：「一般而言，我不是監管的粉絲，我信奉自由市場。但我們必須承認，自由市場存在不起作用的情況，科技行業的現實就是如此。我認為，某種程度的監管在所難免…… 相信國會和政府遲早會通過一些法案。」

至少在過去半年間，庫克都積極表達着支持加強監管的立場。他上月下旬稱，濫用個人隱私是災難，應該立法監管，如若置之不理，隱私問題將會變得難以解決。他在歐盟主辦的隱私會議上敦促美國制定全國性的數據保護規則，稱個人資訊已經被「武器化」。今年 6 月，他說與隱私相關的問題「已完全失控。」

當時正值 Facebook 因大約 8700 萬用戶數據泄露而遭到口誅筆伐。隨後僅三個月左右，華爾街日報又曝出與 Google 合作的部分擴展程序開發商可以查看並與其他方共享用戶的 Gmail 數據，卻未將此事告知用戶。報導稱谷歌這麼做是擔心監管審查。

上個月 8 日，谷歌宣布將關閉社交網路 Google + 消費者版，並收緊數據分享政策，理由是至少 50 萬用戶的個人資料可能暴露給數百名外部開發者。

上周早些時候，Facebook 再度陷入輿論爭議。紐約時報稱，Facebook 聘請第三方公司 Definers 來詆毀競爭對手和反對者，遏制俄羅斯干預其社交網路所引發的衝擊波。

科技巨頭們頻頻爆發的極具爭議的行為，處理用戶數據隱私、虛假資訊和政治偏見等問題，在全美引發了廣泛的質疑，一些政客呼籲對科技產業進行更多的監管，以此預防此類事件將來再度發生。

華爾街日報上周稱，美國政界人士和行業內部人士在 WSJ Tech D.Live 會議上稱，科技行業應受到有限的監管。

不過，也有部分人士認為不應該對科技行業實施過多監管。代表矽谷的民主黨眾議員 Ro Khanna 都表示，在監管科技行業方面必須要考慮周全，但「我們又想確保繼續在創新上處於領先」。

庫克在 Facebook 處於輿論的風口浪尖之時站出來表態，有一個頗為微妙的背景：紐約時報最近報導稱，Facebook 要求員工放棄使用 iPhone，轉而使用安卓 (Android) 手機，因為安卓是全球最大的操作系統。

前文提及的 Facebook 所聘請的諮詢公司 Definers 旗下一家名為 NTK Network 的子公司已發表數十篇文章，抨擊蘋果和谷歌「的商業行為令人厭惡」，還稱庫克在隱私問題上批評 Facebook 是虛偽的。