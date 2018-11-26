罕見行動！英國議會強制徵收涉Facebook內部文檔

祖克柏拒絕親自出席英國議會聽證會，Facebook 也開始迎來英國的強硬措施。

據《衛報》周六報導，美國軟體公司 Six4Three 因為隱私政策而在美國起訴 Facebook，且手中擁有大量文件證據。恰巧 Six4Three 創始人近日在英國出差，在得知這一消息後，英國議會便強制獲得了這些文件。

此前關於 Cambridge Analytica 的數據泄露事件，讓 Facebook 捲入巨大旋渦。《衛報》報導稱，這些文件包括高管之間的郵件，可能包含 Facebook 在用戶數據上如何決策的資訊，而這些正是導致此前大規模數據泄露事件的根源。

報導提到，英國文化、媒體和體育事務特別委員會（DCMS）主席 Damian Collins 在此次行動中動用了極少使用的機制，強迫 Six4Three 創始人交出這些文件。在執行細節上，英國議會派出一名下議院警衛官赴 Six4Three 創始人居住的酒店將其強行帶走，也相當罕見。

Collins 表示，DCMS 過去一直在關注 Six4Three 起訴 Facebook 這一案件，他們認為前者掌握的資訊可能正是 DCMS 所需要的。對於這次行動，Collins 評論稱這是特殊情況下的特殊事件。他稱：

我們現在處於未知領域。

這次是史無前例的行動，但是我們也在面臨史無前例的情況。我們一直無法從 Facebook 獲得回應，我們認為這些文檔包含和公眾利益直接相關的資訊。

我們向 Facebook 提出了嚴肅的問題，但是他們卻在俄羅斯捲入等問題上誤導我們。在 Cambridge Analytica 醜聞上，他們也沒有回答相應問題。

我們跟蹤了（Six4Three）這起案件在美國的進展，認為這些文件包含我們想要的部分答案，包括 Facebook 如何使用數據，尤其是對於其外部開發者而言。

Six4Three 是一家美國軟體開發商，其產品為 Pikinis 這款 App，通過這個應用 Facebook 用戶能夠直接調出身穿比基尼泳裝的好友圖片。

2015 年 Facebook 收緊隱私政策，禁止第三方應用獲取用戶好友的資訊，這也直接導致 Pikinis 這款應用無用武之地，因而 Six4Three 起訴 Facebook 斷了自己的業務。

據 Business Insider 報導，在整個起訴過程中，Six4Three 已經公開了一些爆炸性資訊，包括指控 Facebook 在未經用戶同意的情況下擅自獲得安卓手機麥克風權限，在未獲得明確許可的情況下監控 iPhone 用戶圖片庫等等。

針對最新出現的情況，Facebook 公共政策負責人 Richard Allen 對 Six4Three 的指控予以否認，並要求英國議會在將於周二舉行的聽證會上不要使用從 Six4Three 獲得的資訊。