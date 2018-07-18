小七無人商店進駐信義區 見二大新亮點

統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (18) 日宣布，無人商店「X-STORE」2 號店進駐台北信義區，除是首家採行 24 小時營運的無人商店，也導入國內首見的智能「X-ATM」，是這次的二大亮點。

統一超指出，不同於位於總部的首家「X-STORE」，此次對外全面開放的 2 號店是採行 24 小時經營，消費者入店可透過臉部生物特徵辨識或刷卡兩種方式，而結帳區建置最新商品辨識系統和自助掃描條碼。

此外，統一超在此家新店導入國內首台智能「X-ATM」，結合指靜脈和人臉辨識、多國語言支援、零錢存款和外幣提領等 4 大功能。

統一超 7-ELEVEN「X-STORE」是以智慧零售為基礎，讓人 (消費者 / 夥伴) 更有效率運作，在近半年內部測試觀察中發現，消費者對「智慧自助消費體驗」接受度高，AI 商品辨識系統讓自助結帳更快速、減少排隊等待時間，平均 3 分鐘內即可完成選購、結帳到離開。

由於購買更便利，到店人次逐月成長 5 成，其中 25-40 歲的上班族更超過 50%，正餐時段仍為銷售高峰。

對於門市而言，以往門市最費時的帳務、現金清點、更換價格卡 / POP、巡補貨品上架等作業，隨著導入 IOT 設備、電子標籤、e-POP、缺貨分析等科技後，可節省多達 80% 的作業時間。